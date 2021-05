Tình tiết mới vụ cựu bí thư xã 'lấy xác thế thân'

Đăk NôngNgười làm công, phật tử ngôi chùa cam kết đã nhìn thấy cựu bí thư xã Đỗ Văn Minh sau lúc nạn nhân tử vong - có thể làm thay đổi diễn tiến khách quan vụ án.

Văn bản cam kết "nói sự thật" và "chịu trách nhiệm trước pháp luật" của ông Trần Tuôi (73 tuổi, quê Sóc Trăng) - làm công cho Đỗ Văn Minh (50 tuổi, cựu bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà), được chính quyền địa phương xác nhận. Tương tự, bà Bùi Thị Bình (66 tuổi, ngụ xã Đăk Nia) cũng khẳng định lời khai của mình là sự thật.

Những chứng cứ này được gia đình bị cáo Minh (bị tuyên án tử hình về 4 tội danh, trong đó có hành vi giết cháu vợ để lấy xác thế thân, trục lợi bảo hiểm) gửi cùng đơn kêu cứu tới TAND Cấp cao tại TP HCM và các cơ quan tố tụng khác.

Họ mong muốn vụ án được xem xét lại một cách toàn diện, khách quan để Minh được giảm nhẹ hình phạt. Dự kiến, vụ án sẽ được TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử theo thủ tục phúc thẩm vào cuối tháng 5.

Bị cáo Minh trong phiên tòa hồi tháng 1. Ảnh: Trần Hóa.

Theo án sơ thẩm, Minh thiếu nợ tổng cộng hơn 23 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả. Ông ta lên kế hoạch giả chết để vợ con được hưởng 18 tỷ đồng bảo hiểm nhân thọ.

Ngày 25/4/2020, bí thư xã chạy ôtô đến nghĩa trang ở huyện Đăk Glong đào mộ người vừa chết vì ung thư, định lấy xác để "thế mình" nhưng do mệt nên bỏ cuộc. Đến chiều 3/5, ông ta ghé chòi rẫy của cháu vợ là Trần Nho Vương, 25 tuổi, tại huyện Đăk G'long nấu cơm ăn rồi trải nệm ngủ. Đến 0h hôm sau, Minh định lấy búa tiếp tục đi cạy nắp quan tài lấy xác nhưng sau đó nảy sinh ý định giết Vương.

Bản án xác định, Minh dùng búa đánh anh Vương tử vong, đưa thi thể lên ôtô bán tải chạy đến quốc lộ 28 (xã Đăk Som, huyện Đăk G'Long) - cách nơi gây án khoảng 70 km, tông xe vào cột mốc bên đường tạo hiện trường vụ tai nạn. Minh đưa xác anh Vương vào ghế lái, đeo đồng hồ của mình cho nạn nhân, bỏ lại chìa khóa... rồi đốt xe bằng 3 can dầu, một can xăng (mỗi can 30 lít). Gây án xong, Minh đi bộ về nhà dân cách hiện trường 1,5 km để lấy xe Wave (đã gửi trước đó) rồi bỏ trốn.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi đầu năm, Minh thừa nhận gây ra cái chết cho Vương nhưng nhiều lần khẳng định chỉ là "vô ý" chứ không có kế hoạch từ trước.

Theo bị cáo, mỗi khi thăm rẫy thường dẫn chó đi chung và mang theo dao phát để phòng thân vì sợ có rắn rết, dọn dẹp bụi cây ven đường. Chiều 3/5/2020, ông ta đi làm về ngang rẫy nơi anh Vương đang làm thuê - cách rẫy của Minh khoảng 300 m ở xã Đăk Ha, thì con chó của Minh cắn nhau với con chó nhà anh Vương. Minh vớ cây búa bổ củi ném về phía 2 con chó để chúng ngừng cắn nhau, không may trúng đầu anh Vương - cũng vừa từ trong chòi chạy ra, cầm cây gỗ ném 2 con chó. Nạn nhân bất tỉnh.

Minh khai lúc đó đã đưa anh Vương lên xe bán tải chở tới bệnh viện nhưng trên đường đi nạn nhân đã tử vong. Thương xót và thấy có lỗi, ông ta vào ngôi chùa cầu nguyện và xin đức phật tha thứ. Sau khi bỏ 2 tờ tiền vào hòm công đức của chùa, Minh ra xe chở thi thể anh Vương về lại chòi rẫy. Lúc này, ông ta mới nảy sinh ý định lấy xác anh Vương thế mạng mình để trục lợi bảo hiểm.

Minh nói rằng, ông Trần Tuôi biết sự việc nhưng chưa từng khai với cơ quan điều tra vì sợ liên lụy. Sau khi Minh bị bắt, ông Tuôi nghỉ làm, không biết sống ở đâu.

Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX không chấp nhận lời khai của Minh cũng như luật sư về tình tiết chưa được làm rõ này, tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất.

Sau phiên tòa, ông Trần Tuôi đã đến UBND xã Tân Hưng, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) nơi mình cư trú để tường trình về sự việc.

Theo ông Tuôi, chiều 3/5/2020 khi đang tưới nước thì Minh chạy ôtô đến, đưa chìa khóa nhờ chuyển cho ông Tiến (người quản lý rẫy), để Minh chở Vương đi bệnh viện. Bản tường trình của ông được cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ông Kha Minh Tuấn, Chủ tịch xã Tân Hưng, chứng thực.

Đến cuối tháng 4, bà Bùi Thị Bình đến UBND xã Đăk Nia, đề nghị Chủ tịch xã Trần Đình Tuấn ghi nhận tường trình của mình, chuyển cho các cơ quan chức năng.

Bà Bình cho biết, chiều 3/5/2020, khi đang làm công quả tại ngôi chùa gần nơi xảy ra vụ án thì thấy người đàn ông cao to, có sẹo ở trán (sau này mới biết là Minh) lái xe bán tải đỗ ngoài chùa. Ông ta với vẻ hốt hoảng chạy vào nói chuyện với sư thầy Nguyễn Thành Được (thầy Lượng). "Lúc người đó vào chùa tôi có ghé nhìn vào ôtô thì thấy có người đàn ông nằm ở ghế sau, tôi nghĩ người đó đang ngủ", bà Bình trình bày.

"Sau khi nói chuyện với thầy Lượng, Minh lái xe đi về hướng đỉnh đồi. Tôi cũng đến dự phiên tòa xét xử Đỗ Văn Minh nhưng không được tòa hỏi gì", đơn viết. Ngoài ra, bà Bình còn cho rằng, hôm đó chùa đang sửa chữa nên còn có nhiều người khác chứng kiến sự việc liên quan đến ông Minh.

Trong đơn kêu cứu, gia đình Minh cho rằng, lời khai của Minh và các nhân chứng là logic và phù hợp với nhau về mặt thời gian xảy ra vụ án - tức chiều 3/5/2020 chứ không phải 0h ngày 4/5 như cáo buộc của cơ quan điều tra. Ngoài ra, một số nhân chứng khác cũng cho rằng mất liên lạc với Minh và Vương từ chiều ngày 3/5. Do đó, vụ án cần được thực nghiệm hiện trường, cho các nhân chứng đối chất để làm rõ sự thật khách quan.

Hải Duyên