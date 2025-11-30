Tỉnh thức muộn màng trong thư xin lỗi của kẻ hạ độc 4 người thân

Đồng NaiNhững ngày ở trại giam, Nguyễn Thị Hồng Bích viết hai lá thư gửi gia đình, thú nhận sự ân hận tột cùng về tội ác bằng xyanua với chồng và 3 người cháu ruột.

Sân TAND tỉnh Đồng Nai hôm 27/12 bao trùm không khí ảm đạm. Hàng chục người vừa là thân nhân bị cáo, vừa là gia đình bị hại trong vụ án rúng động dư luận có mặt từ sớm. Suốt hơn một năm qua, câu hỏi "tại sao Bích có thể ra tay tàn độc với ruột thịt?" vẫn ám ảnh họ nhưng chưa ai tìm được giải đáp.

Bị cảnh sát dẫn giải đến, Bích cúi đầu, bước vội vào phòng xử, tránh mọi ánh nhìn.

Chỉ hai cặp vợ chồng anh trai và em gái của Bích có giấy triệu tập được vào hội trường. Họ ngồi ở hàng ghế ngay sau lưng bị cáo. Không ai nhìn ai.

Bích ngồi lặng lẽ chờ phiên tòa xét xử. Ảnh: Phước Tuấn

Sự thật không ai muốn đối diện

Khi cáo trạng được đại diện VKS công bố, diễn tiến bi kịch của gia đình được nhắc lại, nước mắt Bích bắt đầu rơi. Những người anh, em của bị cáo cũng thế.

Bích và chồng - anh Nguyễn Thoại Thanh Thế, bán cơm tại nhà ở xã Phước An. Do mâu thuẫn, Bích mua xyanua rồi đầu độc chồng bằng cách cho vào thuốc đau dạ dày hôm 5/1/2023. Anh Thế nhiều lần nhập viện và tử vong tháng 10/2023.

Sau đó, Bích nợ nần, mâu thuẫn với em gái nên ngày 1/1/2024 pha xyanua vào ly nước dụ con gái 6 tuổi của chị này uống, tử vong. Tiếp tục xung đột với chị dâu, chiều 25/5/2024 Bích bỏ xyanua vào chai nước đưa cho con trai 13 tuổi của chị. Cháu không qua khỏi.

Khoảng một tháng sau, vì mâu thuẫn chuyện sửa nhà, Bích cho Long (18 tuổi, con lớn của chị dâu) uống "thuốc trị mụn" pha xyanua. Nạn nhân gục xuống nhưng được cấp cứu kịp thời, bác sĩ phát hiện chất độc và báo gia đình.

Khi chủ tọa hỏi về cáo trạng truy tố hai tội danh Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc, Bích cúi đầu thừa nhận.

Hồ sơ thể hiện, trước ngày ra tòa, từ trong trại giam, Bích đã viết hai lá thư xin lỗi mọi người trong gia đình. Những dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy kẻ ngang chứa đựng sự tỉnh thức muộn màng.

Trong thư, Bích gửi lời đến bố chồng: "Con đã nóng giận không kiểm soát, gây ra lỗi lầm để mọi người đau khổ. Nay con trong trại giam, con đã ân hận về việc làm sai trái. Con xin bố và gia đình cho con xin lỗi". Bị cáo thừa nhận người bố chồng là người "đau khổ hơn ai hết" và cầu xin sự tha thứ.

Với vợ chồng người anh trai, Bích viết: "Em biết anh chị đang rất đau khổ và tức giận em. Bây giờ không biết gì ngoài ăn năn, xin anh chị tha thứ cho đứa em tội lỗi này".

Đối với vợ chồng em gái, những người cũng mất con dưới bàn tay của Bích, bị cáo thú nhận sự bế tắc: "Chị biết bây giờ chị có nói gì, xin lỗi hai em bằng cách nào thì cũng không làm hai em hết đau khổ... Chị ngàn lần xin lỗi hai em".

Với người mẹ ruột (đang định cư ở nước ngoài) đã từng cầm nhà vay tiền cho Bích mượn khi nợ nần, bị cáo nhắn gửi: "Con xin lỗi mẹ. Con không xứng đáng là con gái của mẹ. Con bất hiếu quá. Xin mẹ tha thứ".

Bi kịch lớn nhất dồn lên vai đứa con gái 10 tuổi bị bệnh chậm phát triển của Bích. Cha mất, mẹ vướng lao lý, ông bà nội ngoại đều mang nỗi đau mất mát. Trong thư, Bích nhắn nhủ con: "Bản thân mẹ đã làm nhiều việc sai trái, mẹ đã không làm tròn trách nhiệm với con... Con hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này con nhé".

Bị cáo mong con gái được bình an và khẩn cầu người thân "thương lấy cháu tội nghiệp".

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích sau phần tuyên án, được dẫn giải về trại tạm giam. Ảnh: Phước Tuấn

Trả giá

Khi chủ tọa truy vấn động cơ gây án, Bích khai do mâu thuẫn sinh hoạt với em gái, chị dâu nên nảy sinh "hận thù".

HĐXX lập tức bác bỏ: "Không mâu thuẫn gia đình nào có thể biện minh cho việc dùng chất độc tước đoạt mạng sống của chính cháu ruột mình. Đó là hành vi mất nhân tính".

Nghe lời khai của Bích, những người làm cha, làm mẹ của các nạn nhân không kìm được cảm xúc. Dù bị cáo là em ruột, nhưng tội ác quá lớn khiến họ không thể mở lời xin giảm án. "Em gái ai mà không thương, nhưng với hành vi như vậy, tôi chỉ mong pháp luật xử đúng người, đúng tội", anh trai bị cáo nghẹn giọng.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư Đỗ Văn Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) xin chia sẻ nỗi đau của gia đình nạn nhân. Ông mong họ thấu hiểu lời bào chữa không nhằm mục đích chối bỏ tội lỗi cho bị cáo, mà là để làm tròn bổn phận của một luật sư trước một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Trong bản luận cứ dài 8 trang, luật sư cũng đề cập đến hai lá thư Bích đã gửi từ trại giam. Ông cho rằng những dòng chữ này là "sự thức tỉnh của lương tri sau cơn mê muội tội ác" của người đang đối diện với tòa án lương tâm, đang tự giày vò và phán xét chính mình khắc nghiệt hơn bất cứ bản án nào. Từ đó, ông đề nghị HĐXX cho Bích cơ hội được sống. Sống để ăn năn, sám hối và trả nợ cuộc đời bằng sự day dứt khôn nguôi của lương tâm trong chốn lao tù.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định Bích có chủ ý, xảo quyệt, hèn hạ và lợi dụng sự tin tưởng của người thân để gây án. Việc dùng chất kịch độc sát hại nhiều người, trong đó có 2 trẻ dưới 16 tuổi và một người dưới 18 tuổi, thể hiện sự tàn độc và lạnh lùng; phá vỡ mọi chuẩn mực đạo đức gia đình. Bích bị xem là không còn khả năng cải tạo và cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống.

Từ đó, tòa tuyên phạt Bích án tử hình.

Tội ác phải trả giá, nhưng với những người ở lại, nỗi đau và câu hỏi về nhân tính có lẽ sẽ không bao giờ có lời giải đáp trọn vẹn.

Phước Tuấn