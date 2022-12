'Tinh thần Việt' trong chiến lược đổi mới sáng tạo của Qualcomm

Nữ tướng gốc Việt của Qualcomm - TS An Chen lần đầu chia sẻ về chiến lược đồng hành cùng Việt Nam chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp tại Talkshow sáng 29/12.

Lần đầu tiên xuất hiện trên VnExpress trong vai trò khách mời của talkshow The Next Power, bà Trần Mỹ An (An Chen) – Phó chủ tịch kỹ thuật tập đoàn Qualcomm sẽ có màn đối thoại với người dẫn Trương Lý Hoàng Phi về chiến lược phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho riêng thị trường Việt Nam.

Trong talkshow phát sóng vào ngày 22/12, bà chia sẻ về cách Qualcomm Việt Nam đạt không ít thành công sau chương trình Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam (QVIC 2022). Một trong những chiến lược trọng tâm của Qualcomm Việt Nam năm nay là đồng hành cùng hành trình chuyển đổi số, thúc đẩy các công ty công nghệ vừa và nhỏ phát triển các sản phẩm liên quan đến kết nối 5G, IoT, trí tuệ nhân tạo, thành phố thông minh,...theo đúng định hướng của chính phủ.

Tiến sĩ An Chen - Phó chủ tịch kỹ thuật tập đoàn Qualcomm trở thành khách mời tại talkshow The Next Power. Ảnh: TNP

Là một người phụ nữ gốc Việt Nam, bà Trần Mỹ An thể hiện mối quan tâm đặc biệt cho thị trường Việt. Việt Nam cũng là điểm đến Đông Nam Á đầu tiên Qualcomm triển khai hợp tác nghiên cứu đại học và chương trình đổi mới sáng tạo cho start-up. Trước đó, chương trình chỉ tổ chức ở các trung tâm công nghệ của thế giới như Ấn Độ và Đài Loan.

Bên cạnh những chia sẻ về chiến lược phát triển dành riêng cho Việt Nam, đại diện Qualcomm và người dẫn Trương Lý Hoàng Phi cũng sẽ đưa ra hàng loạt đánh giá về cơ hội và những thách thức mà các công ty trong nước sẽ phải đối mặt để nâng cấp các chuỗi giá trị từ đó tự thiết kế và xây dựng các giải pháp và công nghệ riêng.

Những phân tích đánh giá từ đại diện Qualcomm từ góc độ quốc tế sẽ giúp minh bạch hóa những điểm mạnh của thị trường, đội ngũ nhân sự Việt Nam, từ đó khơi mở những hướng đi mới mà các công ty công nghệ có thể thực hiện, nỗ lực để tham gia vào môi trường sáng tạo, khởi nghiệp mà Qualcomm đang xây dựng.

Cuộc trò chuyện về đổi mới sáng tạo của đại diện Qualcomm diễn ra trong hơn 40 phút và trải rộng trên nhiều chủ đề. Bà Mỹ An chia sẻ những câu chuyện của chính bản thân khi là một người phụ nữ làm việc trong một tập đoàn công nghệ, về cách để duy trì tư duy và động lực sáng tạo trong công việc. Độc giả có thể theo dõi những chia sẻ và nhận định của đại diện Qualcomm tại talkshow The Next Power phát sóng trên VnExpress ngày 29/12.

Thúy An