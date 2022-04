Tính thẩm mỹ của các mẫu đồng hồ Vacheron Constantin mới

Tại triển lãm Watches and Wonders ở Geneva, Thụy Sĩ (từ ngày 30/3 đến 5/4), ngoài những cỗ máy phức tạp, Vacheron Constantin còn giới thiệu loạt thiết kế có cấu trúc tinh tế, làm nổi bật chủ đề "The Anatomy of Beauty" (toàn thư về cái đẹp).

Bộ sưu tập Historiques vinh danh lịch sử chế tác của hãng, trong đó mẫu 222 - phiên bản tái hiện chiếc "Jumbo" năm 1977 - ứng dụng bộ vỏ 37 mm làm từ vàng 18K 3N và cỗ máy Calibre 2455/2 với con lắc được thiết kế riêng.