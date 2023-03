'Tính nữ thiêng liêng' tìm anh

Một cô gái không ngừng hoàn thiện bản thân theo thời gian đã tôi luyện cho mình “tính nữ thiêng liêng”.

Anh thương mến,

Khi viết cho anh những dòng này, em đang lạc lõng giữa biển người ở sân bay, đếm từng khắc trôi qua để được về nhà. Mỗi lần đi công tác về, em đều đứng lại một lúc, ước rằng giữa biển người ngoài kia có một ánh mắt hay đôi tay dang rộng sẵn sàng đón em vào lòng, thì thầm nói rằng "Em vất vả rồi" và hai người cùng trở về tổ ấm nơi có những "cục bông" nhỏ đáng yêu của chúng ta. Em bất giác mỉm cười vì viễn cảnh bình yên ấy và tự hỏi không biết cảm giác mỗi lần bay của anh thế nào, có mong được trở về trong cái ôm mềm mại giống em không?

Những trải nghiệm và cảnh đẹp ở những quốc gia em đã đặt chân đến, những căn phòng xa hoa có giá vài trăm đô một đêm, với em, chẳng thể sánh được với cảm giác an toàn khi say giấc trên lồng ngực hay cánh tay anh, êm ái khi ôm "cục bông" nhỏ đáng yêu của chúng ta. Anh và con cùng với gia đình bố mẹ hai bên là điều thiêng liêng mà em không bao giờ sẵn lòng đánh đổi, là những người em thấy xứng đáng khi từ chối những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp để trở thành người vợ hiền, người mẹ đảm, người con hiếu thảo trong gia đình. Em tin rằng chỉ cần là anh, em sẽ không bao giờ hối hận với những lựa chọn của mình. Em đã mơ về bữa cơm gia đình rộn vang tiếng cười, những món ăn em tâm huyết dành cho bố mẹ, cho anh, em và các em bé của chúng ta.

Một cô gái không ngừng hoàn thiện bản thân theo thời gian đã tôi luyện cho mình "tính nữ thiêng liêng". Là khi cô ấy tự làm đầy hạnh phúc của mình bằng những sở thích cá nhân mà chẳng trông chờ vào sự "ban phát" của ai khác; là khi cô ấy biết sức mạnh của sự dịu dàng để đối xử hòa nhã với mọi người; là khi cô ấy mỉm cười chấp nhận thực tại cô đơn và luôn tin vào tương lai phía trước, nơi có anh ở đó dẫu từng gặp hiện thực phũ phàng; là khi cô ấy không ngừng cố gắng làm việc và rèn luyện bởi biết rằng sự đủ đầy của mình có thể đem đến hạnh phúc cho những người khác; là khi cô ấy tin vào vẻ đẹp nội tại của bản thân và cảm thấy đẹp hơn, có giá trị hơn mỗi ngày; là khi cô ấy chẳng vội vàng nắm tay sai người mà quyết định từ chối làm dâu "hào môn" vì hiểu rằng đạo đức, trí tuệ mới là cốt lõi của con người. Dẫu cho nhiều người dõi theo mỗi bước chân qua, nhiều ánh mắt nhìn theo mỗi lần xuất hiện nhưng cô ấy vẫn chỉ để tâm vào một ánh mắt, nụ cười và cái ôm hôn ấm áp từ người đàn ông của riêng mình - người sẽ cho cô những cảm xúc đầu tiên, vỡ òa trong tình yêu.

Chàng trai sánh bước bên cô ấy chắc hẳn là người mang năng lượng nam tính mạnh mẽ, nhìn ra vẻ đẹp của sự nữ tính, tinh tế toát ra từ cô. Chàng trai ấy luôn khiến cô cảm thấy nhỏ bé khi ngước nhìn, là người đủ tinh tế nhận ra sự yếu đuối và những khó khăn của cô thay vì khen ngợi như những người xung quanh. Chàng trai ấy đủ kiên nhẫn để khám phá nét đẹp trong tính cách và tâm hồn cô, sự ấm áp và ngọt ngào hết mực mà cô giấu kín bên ngoài vẻ đẹp kiêu kỳ, lạnh lùng và "không dễ tiếp cận" bên ngoài.

Với em, tài sản lớn nhất mà em quan tâm ở anh là những câu chuyện, chuyến đi và trải nghiệm của riêng anh; là sự giàu có trong nhân cách và phong thái khi anh giao tiếp, đối đãi với người khác; là sự tử tế, cảm thông của anh với những hoàn cảnh kém may mắn hơn trong xã hội; là sự sâu sắc và tinh tế của anh trong cách tiếp cận các vấn đề của cuộc sống. Vì một số yêu cầu trong công việc nên em mong anh khi quyết định dành thời gian viết thư cho em, xin hãy cân nhắc một số điều kiện tiên quyết để tránh làm mất thời gian của anh như sau: mong anh độc thân, chưa từng kết hôn hay có con riêng trước đó; được nuôi dưỡng trong gia đình có học thức, lương thiện, không theo tôn giáo, không có ai theo chế độ cũ hoặc phản cách mạng; sống ổn định và phát triển sự nghiệp ở Hà Nội.

Mọi người có thể thể nghĩ rằng em kén chọn, khờ dại khi sẵn sàng từ chối làm dâu hào môn mà chẳng ngại ngần nhưng em tin anh - người xứng đáng đang tới, đủ tinh tế để nhận ra sự thu hút tự nhiên của em. Hãy cùng em đồng hành trên con đường hạnh phúc anh nhé. Gửi tặng anh một câu thoại trong bộ phim mà em rất thích: "Don’t forget, I am also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her".

Thương nhớ gửi anh.

Em

