Tỉnh Nhật ra quy định khuyến khích dân cười mỗi ngày

Giới chức tỉnh Yamagata thông qua quy định khuyến khích người dân cười ít nhất một lần một ngày để nâng cao sức khỏe, song vấp nhiều tranh cãi.

Hội đồng tỉnh Yamagata cuối tuần trước bỏ phiếu thông qua quy định do các thành viên đảng Dân chủ Tự do (LDP) đề xuất, khuyến khích người dân "trau dồi sức khỏe thể chất và tâm lý thông qua tiếng cười, như cười mỉm, cười khúc khích hoặc cười lớn ít nhất một lần mỗi ngày".

Quy định cũng yêu cầu các lãnh đạo doanh nghiệp phát triển môi trường làm việc "tràn ngập tiếng cười", đồng thời coi ngày mùng 8 hàng tháng là ngày để người dân trong tỉnh "bồi dưỡng sức khỏe bằng nụ cười".

Quyết định được đưa ra theo nghiên cứu y khoa của đại học Yamagata, cho thấy những người thường xuyên cười ít có nguy cơ tử vong sớm.

Đội tuyển bơi Nhật Bản cười trước ống kính trong buổi luyện tập ở Setagaya, Tokyo, năm 2020. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, động thái này gây tranh cãi khi một số thành viên hội đồng tỉnh không đồng tình vì lý do nhân quyền. Họ bỏ phiếu phản đối vì cho rằng cười hay không là quyền tự do nội tâm, tư tưởng của mỗi người.

"Chúng ta không thể can thiệp quyền của những người mắc chứng khó cười do bệnh tật hay các lý do khác", Satoru Ishiguro, thành viên đảng Dân chủ Lập hiến (CDP) trong hội đồng Yamagata, nói.

Đáp lại, ủy viên Kaori Ito của LDP nhấn mạnh quy định không bắt buộc người dân phải cười và tôn trọng quyết định cá nhân của mỗi người. Hội đồng tỉnh cũng không đề ra khoản phạt đối với những người không thể cười ít nhất một ngày.

Nhiều tỉnh khác của Nhật Bản đã thúc đẩy những nỗ lực để người dân cười nhiều hơn. Hokkaido quy định ngày 8/8 là "ngày cười" của dân trong tỉnh. Osaka cũng triển khai nhiều chương trình tăng cường sức khỏe thông qua nụ cười.

Đức Trung (Theo Asahi)