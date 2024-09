Tình người trong bão lũ qua tranh

Cụ già mang theo thú cưng trong đợt di tản. Họa sĩ dự định tổ chức triển lãm loạt tác phẩm, tiền bán tranh dùng để quyên góp cho các quỹ thiện nguyện.

Họa sĩ Lê Sa Long tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP HCM, từng đoạt giải nhất Chân dung ký họa màu nước năm 1999 do Hội Mỹ thuật TP HCM trao. Năm 2018, anh đoạt giải nhì vẽ về đất nước, con người Rumani do Lãnh sự quán Rumani tại TP HCM tổ chức. Anh từng gây chú ý với loạt tranh về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những "người tình âm nhạc", tình người trong đại dịch. Năm 2022, họa sĩ đoạt giải A Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức, với loạt tranh Sài Gòn trong thời giãn cách.