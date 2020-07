Tình người Đà Nẵng trong tâm dịch

Nhóm bạn của Thành An chia nhau chở những phần quà gồm mì gói, nước suối đến trao tận tay những bạn sinh viên khó khăn. An mong muốn sẽ hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: Thành An.