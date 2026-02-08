Chủ nhật, 8/2/2026
Mới nhất
Tin theo khu vực
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
International
Mới nhất
VnE-GO
Thời sự
Thế giới
Kinh doanh
Pháp luật
Khoa học công nghệ
Thể thao
Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Tâm sự
Giáo dục
Xe
Bất động sản
Góc nhìn
Du lịch
Ý kiến
Tất cả
Trở lại Du lịch
Du lịch
Điểm đến
Chủ nhật, 8/2/2026, 19:41 (GMT+7)
Tỉnh nào ở Việt Nam giáp biên giới hai quốc gia?
Tỉnh nào ở Việt Nam giáp biên giới hai quốc gia?
Việt Nam có hai điểm đến, cùng giáp hai quốc gia láng giềng do nằm giữa ngã ba biên giới.
Anh Minh
Trở lại Du lịch
Trở lại Du lịch
Copy link thành công
×
×