Tính năng xác thực tin đăng trên Batdongsan

Nền tảng Batdongsan kiểm tra, xác thực các thông tin về pháp lý, vị trí, giá trước khi đăng tải tin rao bán, cho thuê, hỗ trợ người mua tránh rủi ro khi giao dịch nhà đất.

Tính năng "Tin xác thực" được nền tảng Batdongsan triển khai nhằm ứng phó với thực trạng tin giả, tin ảo trong lĩnh vực bất động sản. Tính năng cho phép kiểm tra chéo thông tin và hình ảnh bất động sản trước khi hiển thị công khai. Giải pháp được nền tảng xem là bước tiến trong việc tăng cường minh bạch và bảo vệ người dùng trên thị trường.

Theo đơn vị, mỗi tin xác thực đều trải qua quy trình kiểm tra nhiều lớp bởi đội ngũ chuyên viên kiểm duyệt. Đối với tin đăng bán, các tiêu chí xác thực bao gồm yêu cầu cung cấp bản chụp sổ đỏ, sổ hồng để xác minh quyền sở hữu và tình trạng pháp lý. Hình ảnh và mô tả trong tin đăng được đối chiếu với sổ đỏ, sổ hồng và video quay thực tế bất động sản, kèm theo định vị, thời gian nhằm đảm bảo thông tin đồng nhất, không sai lệch.

Địa chỉ trên tin đăng phải trùng khớp với thông tin trên giấy tờ pháp lý và tọa độ hình ảnh, video cung cấp. Cuối cùng, mức giá niêm yết được kiểm tra để nằm trong khoảng giá trung bình của thị trường khu vực, dựa trên dữ liệu lớn của Batdongsan.

Tính năng "Tin xác thực" của Batdongsan. Ảnh: Batdongsan

Với tin cho thuê, tiêu chí xác thực tập trung vào việc kiểm tra hình ảnh thật, diện tích và tình trạng nội thất. Giá thuê cũng được đối chiếu với mức trung bình của thị trường. Các tin đạt đủ điều kiện sẽ được gắn nhãn "Xác thực" có thời hạn 45 ngày, sau đó có thể gia hạn dễ dàng để đảm bảo thông tin cập nhật.

Bên cạnh đó, Batdongsan cho biết duy trì cơ chế giám sát liên tục. Nếu tin đăng bị người dùng báo cáo sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường, nhãn xác thực sẽ bị tạm gỡ và tin được rà soát lại. Trong trường hợp người đăng không chứng minh được thông tin, tin sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Ông Nguyễn Đức Tiến Anh - Giám đốc Sản phẩm, cho biết tính năng này giúp người mua nhà tiết kiệm thời gian, chi phí tìm kiếm, giảm rủi ro gặp thông tin sai lệch. Tính năng cũng hỗ trợ người đăng tin củng cố uy tín, thu hút thêm khách hàng tiềm năng. "Mục tiêu của chúng tôi là thiết lập tiêu chuẩn minh bạch cao hơn cho thị trường, giúp người tìm nhà an tâm và tự tin ra quyết định giao dịch", vị này cho biết.

Cũng theo đơn vị, tình trạng tin ảo, tin sai lệch hiện vẫn phổ biến khi đăng tin nhà đất trên các nền tảng. Nhiều người mua phải đối mặt với rủi ro do tin không chính xác, hình ảnh sai lệch hoặc địa điểm không tồn tại.

Anh Đặng Đình Thắng (TP HCM) từng đặt cọc mua một lô đất được quảng cáo ở quận 12 (cũ), nhưng khi đến nơi, người môi giới lại đưa đi xem một dự án ở Long An. Sự việc khiến nhiều người mua mất niềm tin khi tìm mua bất động sản qua Internet.

Tương tự, người thuê nhà cũng thường gặp tình trạng phòng trọ khác hình ảnh quảng cáo. Lê Thanh (Hà Nội) cho biết từng gặp nhiều tin đăng ảo, lãng phí thời gian khi phải lọc và kiểm tra, mất chi phí di chuyển. Theo Thanh, nếu không cẩn thận, người thuê có thể đối diện nguy cơ mất tiền đặt cọc.

Theo các chuyên gia, tin giả gây cản trở giao dịch và làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng. Do đó, các nền tảng công nghệ có vai trò quan trọng trong việc sàng lọc và xác thực thông tin, góp phần xây dựng môi trường đầu tư an toàn, chuyên nghiệp hơn.

Hoài Phương