Tính năng thông minh trên máy nước nóng trực tiếp Ariston

Máy nước nóng trực tiếp Aures 2.0 tăng độ an toàn nhờ công nghệ Safety Check, Residual Heat chống bỏng, tiết kiệm điện, bơm trợ lực êm ái.

Máy nước nóng (bình nóng lạnh) thường phân loại dựa trên cách thức hoạt động: bình gián tiếp, trực tiếp, năng lượng mặt trời hay bơm nhiệt. Ngoài cách thức làm nóng, người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp dựa trên mẫu mã, giá thành, dung tích hay công suất. Một số yếu tố cơ bản khác như an toàn, tiết kiệm điện hay hiệu suất.

Ngoài ra, đại diện Ariston nhấn mạnh cần chú trọng đến công nghệ của dòng máy. Máy nước nóng thường được xem là sản phẩm ít công nghệ. Trên thực tế dòng sản phẩm này khá phức tạp về công nghệ. Đây cũng là yếu tố tạo nên giá trị khác biệt cho sản phẩm, mang đến nhiều lợi ích khác nhau cho người dùng.

Lấy ví dụ, dòng máy nước nóng trực tiếp Aures 2.0 thế hệ mới của Ariston mang nhiều công nghệ thông minh, tăng tiện ích trong quá trình sử dụng.

Đầu tiên là an toàn - tính năng bắt buộc trên sản phẩm kết hợp điện và nước. Ngoài cầu giao chống giật ELCB hay mạch điện được phủ bảo vệ chống nước, dòng sản phẩm mới được trang bị hệ thống chủ động rà soát an toàn Safety Check kết hợp đèn báo trên mặt máy. Vi mạch thông minh sẽ liên tục kiểm tra sự an toàn của mọi bộ phận bên trong máy. Khi đèn luôn xanh, người dùng có thể yên tâm sử dụng. Đèn nhấp nháy nghĩa là cảnh báo có sự cố. Màn hình sẽ đồng thời báo mã lỗi để có cách xử lý phù hợp.

"Người dùng không chỉ tin về sự an toàn của sản phẩm, mà có thể nhìn thấy nó mỗi lần sử dụng", đại diện hãng nói.

Dòng máy Aures 2.0 có nhiều công nghệ thông minh. Ảnh: Ariston

Máy trang bị công nghệ Residual Heat giúp chống bỏng thông minh và ổn định nhiệt độ, chống sốc nhiệt. Cả hai công nghệ này mang tới trải nghiệm tắm thư giãn hơn khi không còn tình trạng thay đổi nhiệt độ do ảnh hưởng của lưu lượng hay nhiệt độ nước đầu vào. Thiết bị cũng tránh nguy cơ bỏng vì nước đột ngột nóng lên vượt mức cài đặt sau khi tắt và mở máy.

Sản phẩm còn giúp tiết kiệm điện và nước nhờ khả năng làm nóng nhanh cùng công nghệ ECO. Với thanh đốt hiệu suất cao, Ariston Aures 2.0 làm nóng nhanh hơn 30%, không cần chờ nước ấm lên mà có thể sử dụng gần như tức thì sau khi mở máy. Công nghệ ECO giúp tiết kiệm 22% điện năng nhờ chu kỳ đun thông minh, chủ động linh hoạt giữa công suất đun tối đa và tối thiểu trong thời gian sử dụng. Máy đi kèm bơm trợ lực êm ái, âm thanh khi vận hành chỉ ở mức 38 dB (tương đương giọng nói thì thầm).

Máy gồm đầy đủ phụ kiện. Ảnh: Ariston

Đại diện hãng phân tích thêm, khi tìm hiểu kỹ sẽ thấy mỗi sản phẩm mang những giá trị về an toàn, tiết kiệm hay hiệu suất làm nóng rất khác nhau tùy vào công nghệ được đầu tư. Ngoài máy nước nóng trực tiếp, Ariston còn phát triển công nghệ ở các dòng máy năng lượng mặt trời, gián tiếp hay bơm nhiệt. Các sản phẩm của thương hiệu Italy liên tục cập nhật công nghệ qua các tính năng như ion bạc kháng khuẩn Ag+, Wi-Fi, thanh đốt 100% titan ở bình nước nóng gián tiếp hay bình chứa không mối hàn, ấm thu kính cường lực, trên máy năng lượng mặt trời.

Tính năng thông minh trên máy nước nóng trực tiếp Ariston

Minh Huy