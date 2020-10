Tính năng nổi bật của chuột Logitech MX Anywhere 3

Bộ đôi chuột không dây Logitech MX Anywhere 3 và MX Anywhere 3 for Mac vừa ra mắt ngày 1/10, thu hút sự quan tâm của người dùng bởi thiết kế sang trọng cùng nhiều tính năng hiện đại. Theo đó, thiết bị tích hợp công nghệ quang học chính xác, dùng được trên cả mặt kính và nhiều bề mặt khác nhau.

Công nghệ độc quyền từ Logitech đem đến trải nghiệm mới cho người dùng chuột MX Anywhere 3 khi cuộn trang. Thiết bị tích hợp nút cuộn MagSpeed cho phép cuộn nhanh đến 1.000 dòng mỗi giây.

MX Anywhere 3 có khả năng làm việc trên bất cứ bề mặt nào. Ảnh: Logitech.

Với pin sạc lại và cổng USB-C, người dùng Logitech có thể nạp năng lượng cho chuột bằng dây cáp sạc chung với điện thoại thông minh hoặc Macbook. Theo thông số kỹ thuật trên sản phẩm, chuột có khả thể sạc nhanh, hồi pin đến ba tiếng chỉ với một phút sạc. Khi sạc đầy, chuột có thể làm việc liên tục đến 70 ngày. Ngoài ra, mẫu chuột này còn có thể ghép cặp tối đa ba thiết bị và chuyển đổi dễ dàng giữa chúng bằng một nút chạm nhờ công nghệ Bluetooth tiết kiệm năng lượng hoặc đầu thu Unifying USB.

Cả hai phiên bản MX Anywhere 3 của Logitech đều hỗ trợ máy tính chạy hệ điều hành Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS và Linux. Dù vậy, Logitech vẫn ra mắt phiên bản MX Anywhere 3 for Mac, hướng đến người dùng muốn trang bị bộ sưu tập thiết bị cao cấp tương thích với sản phẩm Apple. MX Anywhere 3 for Mac được thiết kế riêng cho macOS, thân thiện với iPad và tích hợp đầu sạc USB-C, USB-C dành cho máy Mac.

Logitech MX Anywhere 3 tích hợp công nghệ Logitech Flow có thể kết nối cùng lúc ba máy tính. Ảnh: Logitech.

Logitech MX Anywhere 3 còn tích hợp công nghệ Logitech Flow. Thông qua phần mềm, chuột kết nối được tối đa với ba máy tính cùng lúc trong cùng mạng LAN. Người dùng có thể thực hiện nhiều thao tác như sao chép, di chuyển dữ liệu hoặc các công việc yêu cầu chuyển đổi giữa nhiều màn hình máy tính, giúp tiết kiệm thời gian, tăng cường hiệu suất làm việc.

Chuột Logitech MX Anywhere 3 có ba màu hồng, trắng và đen. Ảnh: Logitech.

Bà Delphine Donne Crock - Tổng quản lý sáng tạo và sản xuất tại Logitech cho biết MX Anywhere 3 là sản phẩm mới nhất thuộc dòng chuột cao cấp MX giúp mang đến hiệu suất làm việc cao. MX Anywheree 3 còn có thiết kế nhỏ gọn, thoải mái, thích hợp với người dùng có bàn tay nhỏ.

Là sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, tích hợp nhiều tính năng hiện đại cùng thiết kế sang trọng, bộ đôi Logitech MX Anywhere 3 và MX Anywhere 3 for Mac có khả năng đáp ứng nhu cầu công việc đặc thù như thiết kế, đồ họa, xử lý dữ liệu nhanh chóng với hiệu suất cao.