Tính năng làm việc từ xa trên HP 245 G9

HP 245 G9 có thiết kế nhỏ gọn, cấu hình xử lý tối ưu cùng tính năng ngăn chặn mã độc, định vị và khóa thiết bị khi thất lạc, phù hợp làm việc từ xa.

Đại diện hãng cho biết, các tính năng nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc mọi lúc, mọi nơi. Thiết kế mang tính di động cao nhờ vẻ ngoài gọn nhẹ. Màn hình 14 inch, độ phân giải Full HD (1.920 x 1.080 pixel), tấm nền IPS LCD.

Bộ xử lý AMD Ryzen 5 5625U cho xung nhịp tối đa lên đến 4.3 GHz, xử lý tốt các tác vụ văn phòng. Máy có 8 GB RAM, hỗ trợ thêm một khe RAM rời để nâng cấp tối đa 32 GB. Đi kèm là ổ cứng SSD có dung lượng 512 GB.

Thiết kế và hiệu năng là điểm nhấn trên mẫu G9. Ảnh: HP

Sử dụng laptop trong những chuyến đi cũng đồng nghĩa người dùng phải đối mặt với các vấn đề về thời lượng pin, khả năng xảy ra hỏng hóc vật lý không mong muốn. HP 245 G9 trang bị viên pin có công suất 41 Wh, đáp ứng khoảng bốn tiếng sử dụng liên tục với những tác vụ làm việc văn phòng cơ bản, nghe nhạc, bật nhiều tab Chrome... Độ bền máy kiểm chứng qua 13 bài test tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 810 cao nhất trong phân khúc.

Máy có giải pháp bảo mật HP Wolf Security for Business với tính năng: ngăn chặn các mã độc; HP Protect and Trace định vị và khóa thiết bị trong trường hợp thất lạc - mất cắp; bảo vệ máy khỏi các cuộc tấn công mạng bằng HP Sure Click.

Làm việc từ xa có thể phát sinh công việc, cuộc họp gấp. Máy đáp ứng nhu cầu này với chuẩn Wi-Fi 6 kết hợp WLAN 802.11 tốc độ cao. Đi cùng là camera dual khử nhiễu và mic thu âm rõ ràng.

Chuẩn Wi-Fi 6 hỗ trợ công cụ họp trực tuyến, đảm bảo chất lượng hình ảnh lẫn âm thanh.

Với một số công việc, người dùng không chỉ thao tác văn phòng thông thường, mà còn mở rộng liên quan tới sáng tạo. HP Quick Drop giúp quy trình sáng tạo dễ dàng hơn, khi hỗ trợ chuyển ảnh nhanh chóng từ smartphone Android, iOS sang HP 245 G9 và ngược lại. Khả năng nâng cấp bộ nhớ kể trên cũng hỗ trợ lưu trữ nhiều hơn.

Máy hiện bán tại các các đại lý trên toàn quốc của Synnex FPT - đơn vị nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối các thiết bị phần cứng doanh nghiệp.

Minh Tú