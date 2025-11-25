Tính năng hiển thị vị trí của X bị phản ứng

Tính năng hiển thị vị trí người dùng X giúp tăng tính minh bạch nhưng gây lo ngại về việc lộ thông tin riêng tư.

Nikita Bier, Giám đốc sản phẩm của X, ngày 22/11 thông báo nền tảng đang tăng cường sự minh bạch bằng cách bổ sung phần "Giới thiệu về tài khoản", hiển thị thông tin về quốc gia hoặc khu vực mà người dùng đặt tài khoản.

Tính năng mới của X tiết lộ những thông tin bất ngờ. Một số tài khoản nổi bật theo phong trào Make America Great Again (MAGA) ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đặt ở nơi cách xa Mỹ. Ví dụ, tài khoản MAGA Nation với hơn 400.000 người theo dõi nằm tại một quốc gia Đông Âu. Theo thống kê của X, tài khoản này đã đổi tên 5 lần kể từ khi lập vào tháng 4/2024.

Ảnh: Reuters

Trong khi nhiều người hoan nghênh tính năng mới, những người khác tỏ ra lo ngại khi phải công khai vị trí. Người dùng ở những nơi hạn chế tự do ngôn luận có thể đối mặt rủi ro chính trị. Một số cảm thấy bị ép buộc tiết lộ thông tin riêng tư, trong khi số khác cho rằng nếu tạo tài khoản bằng VPN định tuyến qua quốc gia khác, thông tin vị trí có thể không còn chính xác.

Tài khoản Canadian Beaver phàn nàn rằng mình cư trú tại Canada nhưng X lại hiển thị quốc gia là Mỹ. "Đang sửa lỗi này. Có vẻ vệ tinh Starlink đã khiến chúng tôi xác định lệch", Nikita Bier sau đó phản hồi.

X đã xóa thông tin vị trí của một số tài khoản vào ngày 22/11 vì dữ liệu "chưa đạt 100%", nhất là với tài khoản cũ, nhưng tuyên bố sẽ "khôi phục lại vào thứ Ba (25/11)". Ngày 23/11, Bier cho biết sẽ có bản nâng cấp với độ chính xác về vị trí đạt gần 99,99%.

Hiện phần "Giới thiệu về tài khoản này" hiển thị kèm với tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về độ chính xác, nêu rõ: "Quốc gia hoặc khu vực tài khoản hoạt động có thể bị ảnh hưởng bởi việc di chuyển gần đây hoặc việc chuyển địa điểm tạm thời. Dữ liệu có thể không chính xác và có thể thay đổi định kỳ".

Về việc làm lộ vị trí của người dùng khi di chuyển, Bier giải thích, X sẽ cập nhật theo lịch trình ngẫu nhiên và có độ trễ nhằm đảm bảo điều này không xảy ra theo thời gian thực.

Giám đốc sản phẩm của X cũng cho biết tính năng mới không hiển thị vị trí của những tài khoản chính thức liên quan đến chính phủ với dấu tick xám "để ngăn hành vi khủng bố". Tài khoản của Tổng thống Donald Trump không hiển thị vị trí mà chỉ nêu ông tham gia X và được xác minh vào năm 2009. Tài khoản của Elon Musk hiển thị ông ở Mỹ, nhưng ghi là "được xác minh từ năm 3000 trước Công nguyên".

Thu Thảo (Theo Business Insider, Mashable)