Tính năng Always-On Display màn hình trên iPhone 17

Màn hình luôn bật trên iPhone có khả năng tối ưu hóa năng lượng, tự động giảm tần số quét khi ở chế độ chờ.

iPhone 17 tạo nên một bước tiến khi lần đầu tiên đưa tính năng Always-On Display và ProMotion 120Hz lên phiên bản tiêu chuẩn, hứa hẹn một cuộc cách mạng về trải nghiệm người dùng.

Always-On Display (màn hình luôn bật) vốn chỉ dành riêng cho các dòng Pro, nay đã có mặt trên phiên bản tiêu chuẩn. Điểm nổi bật của Always-On Display nằm ở khả năng tối ưu hóa năng lượng. Màn hình có thể tự động giảm tần số quét xuống chỉ còn 1Hz khi ở chế độ chờ, giúp hiển thị thông tin liên tục mà không gây hao pin đáng kể. Mọi thông tin quan trọng đều nằm ngay trên màn hình khóa, tiện lợi và thông minh.

Hình ảnh hiển thị tính năng Always-On Display trên màn hình iPhone 17. Ảnh: Thế Giới Di Động

Song hành cùng Always-On Display là công nghệ ProMotion với tần số quét thích ứng lên đến 120Hz. Nâng cấp này mang lại trải nghiệm chạm lướt mượt mà, từ việc cuộn website, chơi game đồ họa cao đến các thao tác chuyển cảnh trên hệ điều hành. Mọi chuyển động đều trở nên sống động và phản hồi gần như tức thì, tạo nên một cảm giác cao cấp và khác biệt hoàn toàn so với các thế hệ trước.

Bên cạnh iPhone 17 thường với 5 màu sắc trẻ trung (tím oải hương, xanh lam khói, đen, trắng, xanh lá xô thơm) và bộ nhớ trong bắt đầu từ 256 GB, Apple còn giới thiệu siêu phẩm iPhone Air. Với thiết kế mỏng nhẹ, khung titan và 4 màu sắc thanh lịch (đen không gian, trắng mây, vàng nhạt, xanh da trời), iPhone Air định nghĩa lại sự sang trọng và cơ động.

Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sở hữu chip A19 Pro mạnh mẽ, hệ thống camera 48MP trên cả 3 ống kính và khả năng zoom quang học lên đến 8x. Đặc biệt, người dùng có thể trải nghiệm từ iPhone 17 Pro Max 256 GB đến iPhone 17 Pro Max 2 TB, thỏa sức lưu trữ thông tin.

iPhone 17 bản thường có nhiều tính năng nâng cấp. Ảnh: Thế Giới Di Động

Dịp này, khi mua iPhone tại Thế Giới Di Động, người dùng có cơ hội tham gia chương trình khuyến mãi. Nếu đơn vị giao trễ, người dùng sẽ được tặng một triệu (thời gian hẹn giao sẽ gửi qua tin nhắn từng khách hàng). Người dùng có cơ hội trả sau với lãi suất 0%, trả trước chỉ từ 10%, thời hạn 6 - 12 tháng (hỗ trợ thẻ tín dụng và nhà tài chính).

Bên cạnh đó, Thế Giới Di Động còn có chính sách: thu cũ giá cao - trợ giá đến 3 triệu đồng; giảm đến 2,5 triệu khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví; mua kèm iPad giảm 2 triệu đồng, MacBook giảm 3 triệu đồng...; tặng phiếu mua hàng đến 500.000 đồng mua sản phẩm phụ kiện khác (trừ Apple); ưu đãi mua gói bảo hiểm rơi vỡ giá chỉ từ 990.000 đồng... cùng hàng loạt khuyến mãi khác.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác. Hệ thống có mạng lưới hàng nghìn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành.

