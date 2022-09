Tỉnh nam Ukraine hoãn trưng cầu dân ý sáp nhập Nga

Quan chức thân Moskva tại tỉnh Kherson cho biết cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga sẽ được hoãn vì "các diễn biến đang xảy ra".

"Chúng tôi đã chuẩn bị và muốn tổ chức trưng cầu dân ý trong tương lai gần, nhưng tôi cho rằng sự kiện này sẽ được hoãn vì các diễn biến đang xảy ra. Đây là lý do dễ hiểu, chúng tôi không vội vàng tổ chức bỏ phiếu và vẫn tập trung vào các nhiệm vụ chính như bảo đảm đời sống và an ninh cho cư dân", Kirill Stremousov, phó lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, cho biết hôm nay.

Ông Stremousov cũng tuyên bố những cảnh báo do Phó thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk đưa ra trước đó không thể ngăn cuộc trưng cầu dân ý tại Kherson. "Tôi muốn gửi lời đến Irina Vereshchuk rằng bà ấy không liên quan gì đến vùng Kherson. Đây là lãnh thổ được giải phóng, mọi lời đe dọa của bà chỉ là những tiếng nói vô nghĩa", ông cho hay.

Lỗ thủng trên cầu gần thành phố Kherson sau đợt tập kích rocket của Ukraine ngày 21/7. Ảnh: CNN.

Phó thủ tướng Vereshchuk hôm 4/9 gọi những cuộc trưng cầu dân ý do Nga tổ chức là "trò hề" và cảnh báo công dân Ukraine tham gia hoạt động này có thể đối mặt án tù 12 năm. Bà cũng hối thúc công dân Ukraine sơ tán khỏi những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát và không tham gia hoạt động bỏ phiếu.

Tỉnh miền nam Kherson, nơi Moskva kiểm soát từ tháng 3, đã lập ủy ban bầu cử để tổ chức trưng cầu dân ý về sáp nhập Nga. Trong khi đó, quan chức chính quyền tỉnh Zaporizhzhia do Moskva bổ nhiệm cho biết tỉnh này sẽ tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập Nga vào tháng 9.

Quân đội Ukraine ngày 29/8 tuyên bố phát động đợt phản công nhằm giành lại tỉnh Kherson. Oleksiy Arestovych, cố vấn Tổng thống Ukraine, khẳng định quân đội nước này chỉ có thể "tiến từng mét một" và "không dễ dàng chiến thắng" lực lượng Nga, đặc biệt trong chiến sự quy mô lớn.

Các chuyên gia phương Tây hồi đầu tháng 8 nhận định cả Ukraine và Nga đều không có những điều kiện cần thiết để mở một đợt tiến công mang tính quyết định. Thay vào đó, các bên tham chiến đang ở thế giằng co và chủ yếu sử dụng hỏa lực tầm xa để tiêu hao sinh lực lẫn nhau.

Vũ Anh (Theo Reuters, TASS)