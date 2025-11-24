Tỉnh miền nam Thái Lan ban bố tình trạng thảm họa do mưa lũ

Giới chức tuyên bố toàn bộ tỉnh Songkhla ở miền nam Thái Lan là vùng thảm họa và ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân do lũ lụt nghiêm trọng.

Ratthasart Chidchoo, thống đốc tỉnh Songkhla, hôm nay ban bố tình trạng thảm họa ở toàn bộ 16 huyện của tỉnh này, khi mưa lớn liên tục gây ngập lụt diện rộng, nhấn chìm nhiều khu dân cư và đe dọa tính mạng dân thường.

Việc ban bố tình trạng thảm họa cho phép giới chức tỉnh Songkhla nhanh chóng huy động các lực lượng, nguồn lực phục vụ nỗ lực cứu trợ, cũng như thúc đẩy sơ tán lập tức các nhóm dễ bị tổn thương gồm trẻ em, người già và người bị bệnh.

Huyện Na Thawi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi tình hình được mô tả là "nguy cấp". Nước lũ đã tràn vào toàn bộ 10 xã và 92 làng, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 50.000 người thuộc khoảng 15.000 hộ gia đình. Tất cả các tuyến đường trong huyện đều bị nước lũ cô lập, khiến người dân không thể đi lại bằng đường bộ.

Giới chức hiện chỉ có thể sử dụng xuồng để tiếp cận người dân khu vực bị ảnh hưởng. Đến ngày 24/11, lượng mưa đã giảm, nhưng mưa vẫn kéo dài khiến giới chức cảnh báo tình trạng lũ lụt tái diễn.

Nhà cửa, đường sá bị ngập lụt ở huyện Na Thawi, tỉnh Songkhla ngày 23/11. Ảnh: Nation Thailand

Ông Warintorn Thongkhao, người đứng đầu huyện Na Thawi, cho hay trung tâm sơ tán đã được thiết lập ở toàn bộ các xã. Tuy nhiên, quá trình sơ tán vẫn diễn ra chậm chạp do địa hình hiểm trở.

"Na Thawi đang thiếu trầm trọng thiết bị cứu trợ thiết yếu, đặc biệt là thuyền đáy bằng vốn cần thiết để tiếp cận khu vực bị ngập sâu và sơ tán số lượng lớn người dân. Chúng tôi cũng đang rất cần các suất ăn sẵn, nước uống và nhu yếu phẩm cơ bản để phân phát cho người dân bị cô lập", ông cho hay.

Ông cũng nhấn mạnh tất cả cơ quan đều đã triển khai nhân sự, nhưng lực lượng hiện tại chưa đủ để ứng phó quy mô của tình trạng khẩn cấp. Quan chức này đồng thời kêu gọi tăng cường hỗ trợ nhằm đảm bảo cung cấp viện trợ toàn diện và nhanh chóng trong giai đoạn cấp bách này.

Mưa lớn gây ngập lụt một bệnh viện ở tỉnh Songkhla, Thái Lan ngày 24/11. Ảnh: X/Thai Enquirer

Tại Malaysia, cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia ngày 24/11 cho biết hơn 11.000 người ở 7 bang đã bị ảnh hưởng do lũ lụt. Bang Kelantan ở phía đông bắc, tiếp giáp với Thái Lan, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 8.228 người bị ảnh hưởng, và chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Hôm 23/11, khoảng 400 người bị mắc kẹt do lở đất vì mưa lớn liên tục ở làng Wang Kelian, bang Perlis. Người dân sau đó đã được an toàn và đến trú ẩn trong nhà thờ Hồi giáo ở khu vực cao hơn.

Tỉnh miền nam Thái Lan ban bố tình trạng thảm họa Nước lũ cuồn cuộn chảy trên đường ở thị trấn Kaki Bukit, bang Perlis, Malaysia ngày 23/11. Video: X/Weather Monitor

Hơn 60 điểm sơ tán được thiết lập tại các bang bị ảnh hưởng.

Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở vùng duyên hải miền đông Malaysia và miền nam Thái Lan trong mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, khiến nhiều người phải sơ tán mỗi năm.

Huyền Lê (Theo Nation Thailand, Reuters)