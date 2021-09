Tình huống nhạy cảm đầu Solheim Cup

MỹTổ trọng tài gây tranh cãi khi dùng luật 10 giây để xử đội châu Âu thua hố 13 hôm 4/9 - ngày mở màn Solheim Cup 2021 do Mỹ đăng cai trên sân Inverness ở Toledo, Ohio.

Vướng mắc xảy ra trong trận cặp chủ nhà Nelly Korda-Ally Ewing đấu fourball với Madelene Sagstrom-Nanna Koerstz Madsen.

Tại hố 13, Madsen đã chốt birdie, trong khi Korda còn cơ hội eagle. Sau cú gạt của Korda, bóng lượn vành phải hố rồi yên vị sát miệng mục tiêu. Sagstrom nhanh tay nhặt rồi tung về Korda, khi đó còn gập người tiếc nuối.

Nelly Korda đánh bóng cách miệng hố vài cm Sagstrom nhặt bóng sau cú đánh của Korda.

Theo thông lệ đấu hố, đó là hành động chấp nhận đối phương kết thúc hố trong cú sau. Và như thế, hai bên hoà hố ở điểm birdie.

Nhưng tổ trọng tài không thông qua, sau khi nhận ý kiến từ trọng tài theo dõi tình huống qua truyền hình. Người này báo cho đồng nghiệp thực địa Missy Jones. Họ nhận định bóng của Korda "treo vành", và theo luật cần 10 giây để xác định kết quả cú putt.

Sau khi mổ băng, bộ phận luật kết luận Sagstrom phạm luật, không phạt nhưng công nhận đội Mỹ thắng hố 13 bằng eagle. Kết quả này giúp cặp chủ nhà dẫn 1 Up. Họ duy trì lợi thế đến cuối trận, qua đó giành một điểm.

"Bóng đã vào đâu? Nó không hề treo vành hố. Chúng ta có TV để xem lại không", Sagstrom cãi lý với trọng tài Jones. Cô đã đấu chuyên nghiệp sáu năm, đoạt một danh hiệu LPGA Tour. Đội trưởng châu Âu Catriona Matthew cũng khiếu nại. Họ được đáp ứng yêu cầu, nhưng không thể đổi kết quả hố 13.

"Điều 13.3b quy định đấu thủ xem như kết thúc hố bằng cú trước đó nếu đối phương nhấc hoặc dịch chuyển bóng trước khi kết thúc 10 giây chờ. Người vi phạm không bị phạt trong trường hợp này. Ở hố 13, cả tổ trọng tài và bộ phận giám sát thực địa lẫn qua màn hình đều đồng ý bóng của Korda treo vành sau cú thứ ba và được đối phương nhấc lên khi chưa hết thời gian đợi. Vì thế, Korda được tính xong hố bằng cú trước đó", văn bản từ LPGA Tour – đơn vị đồng tổ chức Solheim Cup - lý giải.

"Dù không theo quy định 10 giây, tôi không đồng ý với phán quyết của trọng tài. Tôi luôn tin vào tính chính trực của golf và chẳng bao giờ nhặt quả bóng còn khả năng vào hố. Cảm giác thật tệ vì làm đội nhà thất thế", Sagstrom phát biểu khi hết trận.

Sagstrom cùng bạn chơi Nanna Koerstz Madsen (trái) phân bua với trọng tài sau tình huống gây tranh cãi ở hố 13 vòng đầu Solheim Cup hôm 4/9. Ảnh: Morning Read / SI

"Sự việc đó thật khó xử. Tôi nghĩ không ai muốn thắng hố kiểu đó. Chúng tôi trò chuyện trên đường sang hố 14 thì trọng tài Missy xuất hiện và bảo muốn xác nhận thông tin hố trước với người bên trong. Chúng tôi còn không kịp lên tiếng", Korda – golfer số một nữ thế giới - nói.

Hai đội phải tạm dừng trên khu phát bóng hố 14 để chờ kết luận. Sagstrom kể hai bên trò chuyện thân tình suốt 13 hố, nhưng phần còn lại không còn thoải mái.

Chương trình ngày thứ nhất ở Solheim Cup 2021 – lần thứ 17 gồm bốn trận foursome và bốn fourball, trong đó bảy trận kết thúc với tỉ số 1 up – tranh đến hố cuối. Mỗi trận thắng được một điểm, hoà 0,5 điểm. Đội khách đang dẫn chủ nhà ở tỉ số điểm 5,5- 2,5.

Cả giải gồm 28 trận, tính cả 12 trận đối kháng cá nhân (single match), dự kiến kết thúc vào rạng sáng 7/9, giờ Hà Nội.

Trong đấu hố fourball, mỗi đội gồm hai thành viên, đánh bóng riêng. Điểm số tốt nhất của thành viên tại mỗi hố sẽ là điểm của đội.

Trong foursome, hai thành viên dùng chung một bóng, thay phiên nhau thực hiện cú đánh đến khi bóng vào hố. Nếu một thành viên phát bóng ở hố số lẻ, người còn lại phát bóng ở hố số chẵn.

Về phân định kết quả, cặp hoặc cá nhân có điểm tốt hơn sẽ thắng hố và được lợi thế 1up. Trong trường hợp hoà, điểm số cân bằng (all square - AS). Bên đạt số up lớn hơn số hố còn lại trong vòng chuẩn 18 hố sẽ thắng trận. Kết quả được biểu thị bằng số up đứng trước, số hố còn lại đứng sau.

Quốc Huy