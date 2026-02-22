Tinh hoàn lạc chỗ trong ổ bụng dẫn đến ung thư

Bụng to lên nhanh và sờ thấy một khối cứng, người đàn ông 35 tuổi đi khám phát hiện tinh hoàn lạc chỗ trong ổ bụng tiến triển ung thư.

BS Phan Lê Nhật Long, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết bệnh nhân ung thư tinh hoàn lạc chỗ trong ổ bụng, kích thước rất lớn, đã di căn hạch. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u tinh hoàn và vét hạch vùng, sau đó tiếp tục điều trị hóa chất theo phác đồ.

Đây là một ca phẫu thuật khó khi khối u có kích thước rất lớn, nguy cơ dính vào các cơ quan lân cận trong ổ bụng, theo bác sĩ Long. Đặc biệt, kỹ thuật vét hạch quanh động mạch chủ bụng rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, các bác sĩ đã hội chẩn xây dựng phương án tối ưu và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u được lấy trọn vẹn. Hiện, người bệnh tiếp tục được điều trị hóa chất theo đúng phác đồ.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ cho hay tinh hoàn không xuống bìu là một bất thường bẩm sinh. Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, tinh hoàn nằm trong ổ bụng có nguy cơ cao gặp nhiều biến chứng như: thoái hóa, giảm chức năng sinh tinh và đặc biệt là nguy cơ ung thư tinh hoàn cao hơn nhiều lần so với tinh hoàn nằm đúng vị trí trong bìu. Khi ung thư xảy ra, bệnh thường được phát hiện muộn, khối u lớn và dễ di căn. Đáng lo ngại, ở người trưởng thành, tình trạng này có thể bị bỏ quên trong nhiều năm, cho đến khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở ổ bụng.

Vì vậy, nam giới khi có các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, bụng to lên không rõ nguyên nhân hoặc sờ thấy khối bất thường trong ổ bụng cần được thăm khám đầy đủ. Trong đó không nên bỏ qua việc kiểm tra bìu và tinh hoàn, nhằm loại trừ các bệnh lý tinh hoàn không xuống bìu.

Lê Nga