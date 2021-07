Tinh hoa phố giao thương tái hiện trong đại đô thị The Manor Central Park

Những khu phố có lịch sử lâu đời, quy tụ cộng đồng thương nhân tài giỏi chính là khởi nguồn cảm hứng để Bitexco kiến tạo dự án The Manor Central Park tại Tây Nam Hà Nội.

Ngoài Ginza, để minh chứng cho sức hút của những phố giao thương tấp nập với giới tinh hoa thì ở bên kia bán cầu còn có Manhattan (New York, Mỹ). Những trung tâm thương mại nhộn nhịp, các tòa nhà chọc trời nổi tiếng là nét đặc trưng của nơi đây. Đặc biệt, sự hiện diện của hai sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới theo giá trị vốn hóa thị trường là Sở giao dịch chứng khoán New York và NASDAQ, cùng trụ sở nhiều tập đoàn đa quốc gia khiến Manhattan được ví như phố giao thương sầm uất nhất New York.

Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nét đặc trưng của phố giao thương đã truyền cảm hứng cho nhiều chủ đầu tư lớn kiến tạo không gian sống cho cộng đồng tinh hoa, trong đó có Bitexco với chuỗi khu đô thị mang thương hiệu The Manor như The Manor Hanoi, The Manor I, II Hồ Chí Minh hay The Manor Central Park ở Tây Nam Hà Nội hiện nay.

Hơn 15 năm trước, trên vùng đất hoang sơ phía Tây thành phố, The Manor Hanoi được hình thành với tâm huyết của chủ đầu tư Bitexco, là xây dựng một khu đô thị, cộng đồng để người dân sống và cảm thấy hạnh phúc.

Vượt lên giá trị thuần túy là một chốn an cư cao cấp, The Manor Hanoi hội tụ đầy đủ những yếu tố cần và đủ để mang tới một cuộc sống vừa tiện nghi vừa đẳng cấp trong một không gian sang trọng. Cộng đồng cư dân chọn lọc, có gu, văn hoá cao, văn minh và chủ động hội nhập quốc tế đã tạo nên giá trị khác biệt cho The Manor Hanoi - nơi được ví như "một Paris giữa lòng Hà Nội".

Tiếp nối mong muốn kiến tạo môi trường sống an lành cho cộng đồng cư dân ưu tú Thủ đô, sau The Manor Hanoi, Bitexco phát triển khu đô thị The Manor Central Park với quy hoạch lên đến 89,7ha tại mặt đường Nguyễn Xiển. Không chỉ có nếp sống tại The Manor Hanoi, khu đô thị The Manor Central Park còn nổi bật bởi chức năng thương mại với những dãy phố kinh doanh trải dài bất tận dọc theo những con đường lớn, nhỏ nội khu. Bên cạnh đó là sự hiện diện của biệt thự, nhà liền kề, tạo nên một chốn an cư cho những ai mong muốn cuộc sống vừa an cư, vừa lạc nghiệp.

Cách quy hoạch theo mô hình một thành phố thu nhỏ, chia hai phần đối xứng nhau qua Công viên Trung tâm rộng lớn, gợi liên tưởng tới Manhattan (Mỹ) - nơi thu hút giới thượng lưu hàng đầu thế giới. Theo quy hoạch phân khu, Khu phố Đông nổi bật hơn về chức năng thương mại sôi động (vibrant) với hệ tiện ích nội khu đa dạng và kiểu mẫu, phố đi bộ tấp nập hay tỷ lệ áp đảo loại hình nhà phố thương mại, hứa hẹn sẽ hình thành các "phố Hàng" hiện đại đầy náo nhiệt, phồn vinh.