Tỉnh dậy với bọc tiền giữa rừng nhưng mất trí nhớ

Nhật BảnMột người đàn ông tỉnh dậy giữa vùng rừng núi ở tỉnh Shimane hồi tháng 7, không giấy tờ tùy thân, không ký ức, bên cạnh là túi tiền 600.000 yen.

Tự nhận tên Tanaka Hajime, người đàn ông khoảng 30-40 tuổi, cao 1,65 m, chỉ có ký ức rời rạc về biển hiệu Glico ở Osaka hay núi Phú Sĩ. Anh phân biệt được cơm và bánh mì nhưng hoàn toàn không biết gì về các món phổ biến như gà rán, thịt heo xào gừng.

Tanaka dùng số tiền có sẵn mua lều, thức ăn, sống trong núi ba tuần trước khi đến cảnh sát tỉnh Shimane nhờ giúp đỡ vào cuối tháng 8. Dù được chụp ảnh, lấy dấu vân tay, nhân thân của anh vẫn là một ẩn số.

Hình ảnh hiện tại của người đàn ông mất trí nhớ, tỉnh dậy giữa rừng ở tỉnh Shimane hồi tháng 7/2025. Ảnh: Ettoday

Bằng những mẩu ký ức mơ hồ, anh đi bộ hơn 230 km đến Osaka tìm manh mối để biết mình là ai. Trên đường đi, Tanaka bị tạm giữ 10 ngày vì mang dao. Sau khi trình bày hoàn cảnh, anh được trả tự do, nhận hỗ trợ chỗ ở từ một tổ chức phúc lợi xã hội và hiện làm thêm tại một quán ăn để trang trải cuộc sống.

"Nỗi sợ lớn nhất không phải là thiếu thốn vật chất, mà là không biết mình là ai", anh Tanaka nói.

Anh quyết định chia sẻ câu chuyện với truyền thông, hy vọng người thân hoặc bạn bè nhận ra mình qua dấu hiệu có vẻ đặc biệt là mái tóc mào gà lúc được phát hiện.

Hình ảnh hồi tháng 7/2025 của Tanaka Hajime khi tỉnh dậy giữa rừng nhưng đã mất trí nhớ. Ảnh: X

Câu chuyện nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Nhật Bản, dấy lên nhiều tranh luận. Một số người cho rằng tình tiết ly kỳ như phim, số khác hoài nghi anh dàn dựng hoặc che giấu điều gì đó.

Tổ chức phúc lợi xã hội bảo trợ cho Tanaka Hajime đã nhận khoảng 300 tin báo sau khi câu chuyện được lan tỏa. Một vài manh mối cho thấy anh có thể đến từ Tokyo, nhưng danh tính thực sự của Tanaka vẫn là ẩn số.

Minh Phương (Theo Ettoday, Yahoo)