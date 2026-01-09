Tỉnh đầu tiên dự kiến bài thi lớp 10 với tổ hợp 6 môn

Tỉnh Sơn La gây chú ý vì dự kiến chọn môn thứ ba là bài thi tổ hợp, gồm Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa và Tiếng Anh, bên cạnh hai môn bắt buộc là Toán và Văn.

Nội dung trên được Sở Giáo dục và Đào tạo đề cập trong công văn hôm 5/1 về tuyển sinh đầu cấp, năm học 2026-2027.

Trong đó, đề thi tổ hợp sẽ gồm 80 câu trắc nghiệm, làm trong 90 phút. Mỗi phân môn Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học có 10 câu hỏi, riêng Tiếng Anh 30. Mỗi câu trả lời đúng học sinh sẽ được 0,125 điểm.

Sở cho biết phạm vi kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, với 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 20% thông hiểu và 10% vận dụng.

Thông tin gây chú ý trên các diễn đàn phụ huynh sáng 9/1. Phần lớn cho rằng khối lượng kiến thức trên là quá nặng với học sinh cuối cấp. Từ trước đến nay, cũng chưa địa phương nào chọn môn tổ hợp với nhiều mảng kiến thức như vậy.

Trả lời VnExpress, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết trước năm 2020, tỉnh chủ yếu xét tuyển lớp 10, sau chuyển sang thi ba môn, gồm Toán, Văn và một môn khác (ba năm gần nhất là tiếng Anh).

Sở nhận thấy việc này dẫn tới tình trạng học sinh, giáo viên chỉ tập trung dạy và học các môn thi, những môn còn lại bị xem nhẹ, dẫn tới học tủ, học lệch. Chưa kể, nhiều học sinh thiệt thòi nếu phải thi những môn không thuộc thế mạnh.

Bài tổ hợp, gồm cả kiến thức tự nhiên, xã hội và Tiếng Anh, theo Sở sẽ giúp kỳ thi có tính ổn định về môn thi, không phải thay đổi hàng năm. Học sinh có thể yên tâm học đều các môn, chuẩn bị từ sớm và không có tâm lý chờ đợi.

Ngoài ra, xu thế hiện nay là chuyển từ đánh giá nặng về kiến thức chuyên sâu sang đánh giá tổng hợp, diện rộng. Bài thi tổ hợp sẽ giảm rủi ro cho học sinh, không phải "đánh cược" vào một môn thi, lại phản ánh đầy đủ năng lực.

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La khẳng định với 70% đề thi ở mức độ nhận biết, học sinh không cần học thêm kiến thức ngoài chương trình. Số câu Tiếng Anh chiếm nhiều nhất (30/80) góp phần thực hiện mục tiêu đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Trước khi tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La để chốt phương án và môn thi, Sở sẽ tiếp thu ý kiến chuyên môn từ giáo viên và các trường, phản hồi của phụ huynh để sớm hoàn thiện và công bố ma trận đặc tả đề thi, kịp hoàn thành kế hoạch; yêu cầu các trường tổ chức các kỳ thi thử theo đề chung của Sở, phân tích phổ điểm để điều chỉnh đề thi.

Học sinh trường THPT chuyên Sơn La trong lễ tổng kết năm học 2024-2025.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, kể từ 2025. Thời gian công bố môn thi thứ ba trước 31/3 hàng năm.

Đến nay, TP HCM và Đà Nẵng đã công bố môn thứ ba thi lớp 10 năm 2026, đều là Tiếng Anh.

