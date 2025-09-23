Tình cũ nhờ tôi hỗ trợ tài chính khi làm mẹ đơn thân

Chia tay tôi, cô ấy yêu người khác và làm mẹ đơn thân, giờ cuộc sống khó khăn, ngỏ ý nhờ tôi hỗ trợ.

Tôi 32 tuổi, đã có gia đình riêng, vợ con yên ổn. Gần đây, người cũ của tôi, năm nay 30 tuổi, bất ngờ liên lạc lại. Chúng tôi từng yêu nhau suốt thời sinh viên, khi ấy cả hai đều trẻ trung, nhiệt huyết và nghĩ tình yêu là tất cả. Tôi vẫn nhớ cô ấy là một người hiền lành, tình cảm, luôn hy sinh cho tôi.

Chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu mà vì lúc ấy cả hai đều quá trẻ, chưa đủ chín chắn để giữ gìn một tình yêu dài lâu. Tôi tham vọng, muốn tập trung hết sức cho sự nghiệp, mong có chỗ đứng vững chắc để lo cho tương lai. Còn cô ấy lại mong một mái ấm bình yên, ổn định sớm, thậm chí nghĩ đến chuyện lập gia đình ngay sau khi ra trường.

Mâu thuẫn lớn dần, những cuộc cãi vã về việc "bao giờ cưới" và "cái gì quan trọng hơn, sự nghiệp hay tình yêu" cứ lặp đi lặp lại. Tôi sợ bị ràng buộc quá sớm, cô ấy thấy chờ đợi tôi là vô vọng. Nhiều lần cố gắng níu kéo, cuối cùng cả hai đều kiệt sức. Chúng tôi chọn cách buông tay để ai cũng được sống theo điều mình mong muốn. Ngày chia tay, tôi biết cả hai đều còn tình cảm nhưng lại bất lực trước khác biệt về hướng đi trong cuộc đời.

Thế nhưng, đời không như tôi hình dung. Sau khi chia tay, cô ấy gặp nhiều biến cố, yêu một người đàn ông khác nhưng không bền lâu, cuối cùng lại một mình sinh con và làm mẹ đơn thân. Trong một lần tình cờ, chúng tôi liên lạc lại, cô ấy chẳng giấu giếm mà nói thẳng rằng đang rơi vào cảnh túng thiếu, muốn tôi hỗ trợ một phần để nuôi con. Cô ấy vừa nuôi con nhỏ vừa đi làm, cuộc sống nhiều khó khăn, không thể nhờ cậy người thân vì giấu việc có con. Thật sự, khi biết chuyện, trong tôi có nhiều cảm xúc đan xen. Một phần tôi thương xót cho người từng gắn bó suốt quãng thanh xuân với mình, một phần lại băn khoăn vì giờ tôi đã có gia đình. Tôi hiểu vợ sẽ tổn thương thế nào nếu biết tôi còn vương vấn hay hỗ trợ cho người cũ. Quay lưng làm ngơ với tình cũ, lương tâm tôi lại cắn rứt.

Tình cũ bảo không biết nhờ ai, hơn nữa tin tôi là người tử tế, tốt bụng. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết giúp thì phải âm thầm, không để vợ con tổn thương, nhưng cũng sợ nếu bị phát hiện thì gia đình nhỏ hiện tại sẽ rạn nứt. Tôi đứng trước ngã rẽ khó xử: chọn nghĩa cũ và tình thương để giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khốn khó, hay chọn sự an toàn tuyệt đối cho mái ấm của mình? Người phụ nữ ấy từng là cả thanh xuân của tôi, còn bây giờ, cô ấy chỉ là người cũ cần được giúp đỡ. Tôi phải làm sao đây?

Hưng Thịnh