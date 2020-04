Tình cũ muốn tặng tinh trùng cho Khloe Kardashian

Khloe Kardashian khoe bạn trai cũ - ngôi sao bóng rổ Tristan Thompson - sẵn sàng tặng tinh trùng của anh để cô sinh thêm em bé.

Trong tập mới của show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians, phát sóng tối 23/4 trên kênh truyền hình cáp E! của Mỹ, Khloe kể với các chị em trong gia đình về kế hoạch đông lạnh trứng. Khloe nói: "Tôi trữ đông được 25 trứng, nhưng không phải tất cả chúng khỏe mạnh. Điều gì sẽ xảy ra nếu năm 40 tuổi, tôi muốn có con và chỗ trứng này hỏng hết".

Khloe Kardashian và Tristan Thompson thời còn yêu. Ảnh: Instagram.

Bác sĩ khuyên cô tạo sẵn một vài phôi thai trong số trứng đã trữ được. Họ giải thích cần một người hiến tinh trùng để kiểm tra khả năng thụ thai của chúng, đồng thời tạo sẵn phôi thai để dùng trong tương lai. Khloe cho biết tình cũ Tristan Thompson tình nguyện tặng tinh trùng để giúp cô được làm mẹ. Anh cũng mong muốn con gái chung của hai người - True Thompson - có em ruột.

Chương trình phát một video Tristan nói với Khloe qua điện thoại: "Anh sẵn sàng làm mọi việc để khiến em cảm thấy an toàn và thoải mái. Đến mùa hè, chúng ta có thể cùng làm việc đó và xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu".

Khloe nghĩ đây là cách tốt nhất để sinh thêm con trong tương lai. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy kỳ quặc vì hai người không còn yêu nhau. "Mối quan hệ giữa tôi và Tristan đang trong giai đoạn kỳ lạ, không biết tương lai sẽ ra sao. Chúng tôi phải tìm ra những giới hạn trong việc nuôi con chung. Anh ấy phải ký các giấy tờ pháp lý cam kết chỉ là người hiến tinh trùng. Tuy nhiên, nếu vài năm nữa tôi kết hôn với người khác, tôi sẽ không muốn có con với Tristian", Khloe nói.

Khloe Kardashian, 35 tuổi, nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians cùng gia đình. Năm 2009, cô kết hôn với ngôi sao bóng rổ Larma Odom và ly hôn năm 2016. Sau khi ly dị, cô hẹn hò Tristan Thompson và có con gái True (hai tuổi). Hai người chia tay đầu năm ngoái vì Tristan ngoại tình với bạn của em gái Khloe trong lúc cô mang thai.

Đạt Phan (theo People)