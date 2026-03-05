Tình cũ của Thành Long hàn gắn với con gái

Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi - người tình cũ của tài tử Thành Long - nói hiện làm bạn với con gái.

Trong talkshow phát trên YouTube ngày 4/3, Ngô Ỷ Lợi hiếm hoi nói về Ngô Trác Lâm - con gái của cô và Thành Long. Hoa hậu cho biết con hiện sống ở Canada, mỗi dịp lễ tết đều nhắn tin chúc mừng mẹ. "Quan hệ giữa chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều, tâm hồn chúng tôi đều trẻ như nhau, khoảng 26-27 tuổi, nên đối xử với nhau thoải mái, nhẹ nhàng", Ngô Ỷ Lợi nói.

Ngô Ỷ Lợi (phải) và Ngô Trác Lâm. Ảnh: St Headline

Người đẹp học được cách tôn trọng quyết định của con, không còn phản đối chuyện tình đồng tính giữa Trác Lâm và bạn đời - Andi Autumn. Khi Trác Lâm đăng ký kết hôn với Andi năm 2019, Ỷ Lợi từng phản đối quyết liệt, khiến mối quan hệ mẹ con căng thẳng, một thời gian dài sau đó, cả hai không liên lạc, không gặp nhau.

Ngô Ỷ Lợi sống độc thân, hoa hậu nói ở tuổi 54, cô hiểu vạn sự tùy duyên. Người đẹp không có tiêu chuẩn cao khi tìm bạn đời, chỉ hy vọng gặp người hiểu cô để cùng bầu bạn, sống bình lặng giữa cuộc đời xô bồ, nhiều biến động.

Ngô Ỷ Lợi, Miss Asia 1990. Ảnh: HK01

Đời tư của mẹ con Ngô Ỷ Lợi nhận chú ý lớn, năm 1999, hoa hậu lộ chuyện "vụng trộm" với tài tử Thành Long, sinh Ngô Trác Lâm cùng năm. Trong nhiều lần phỏng vấn, Trác Lâm cho biết chưa từng gặp cha.

Trên Appledaily năm 2019, Ngô Trác Lâm nói lòng cô bộn bề nghi hoặc, khúc mắc, không hiểu tại sao có quá nhiều chuyện xảy đến với mình. Nếu gặp Thành Long, cô muốn hỏi ông rốt cuộc chuyện gì xảy ra khi cô còn nhỏ. "Tôi muốn hỏi mẹ tôi trước kia đã làm gì? Hai người có bàn bạc riêng gì với nhau không? Tôi cần một đáp án", Trác Lâm nói.

Ngô Ỷ Lợi và Thành Long. Ảnh: HK01

Cô cho biết không màng tài sản của Thành Long, cũng không bị tổn thương nếu trong di chúc, Thành Long không để lại tài sản cho mình. Trác Lâm "chỉ muốn tìm bố để yêu cầu ông giải thích". Từ nhỏ, Trác Lâm chịu áp lực khủng khiếp vì là con ngoài giá thú của siêu sao hành động. Trước khi gặp bạn đời cùng giới, cuộc sống của cô không có niềm vui. Trác Lâm kể giai đoạn đau khổ nhất với cô là khi sống cùng bà ngoại và mẹ ở Thượng Hải (Trung Quốc). Lúc bấy giờ, cô bị bạn bè bắt nạt, chế nhạo. Trác Lâm thường xuyên bị bạn đá vào người khi đang ngủ.

Thành Long và diễn viên Lâm Phụng Kiều đăng ký kết hôn ở Mỹ năm 1982, con trai Phòng Tổ Danh chào đời cùng năm. Theo Ifeng, tài tử chỉ phụ trách đóng phim còn vợ ông quản lý các công ty của gia đình, bao gồm JC Group - công ty sản xuất phim mà Thành Long thành lập. Phòng Tổ Danh từng nói: "Cuộc sống của mẹ tôi gần như chỉ có những con số. Tất cả hợp đồng của bố đều qua tay mẹ, vì thế bà rất vất vả, bận rộn". Lâm Phụng Kiều sống kín tiếng, 15 năm qua, bà hầu như không xuất hiện công khai.

Như Anh (theo St Headline)