Mẹ đơn thân 30 tuổi từ chối tình cảm dù tôi là trai tân

Mối quan hệ của chúng tôi có lẽ chỉ là bạn bè hơi thân, em cũng biết tôi có tình cảm nhưng không phản ứng gì.

Tôi 32 tuổi, em 30 tuổi, nhà chỉ cách nhau 4-5 con hẻm. Chúng tôi làm chung công ty được 4 năm, em làm trước một năm và cũng kết hôn từ lúc ấy. Đến khi tôi vào làm rồi gặp mặt nói chuyện, như đồng nghiệp bình thường, mới biết hai người gần nhà nhau, trước kia không hề biết. Bắt đầu từ năm ngoái tôi phát hiện mình có tình cảm với em nhưng nghĩ em đã có gia đình nên tôi không muốn mình dây dưa, kẻo mang rắc rối cho em. Sau đó tôi mới vào trang cá nhân của em, thấy em hay đăng tâm trạng buồn và cô đơn. Tôi dò hỏi cô đồng nghiệp mới biết em đã ly hôn hơn nửa năm. Tôi cũng không thể hỏi thêm lý do hay gì khác.

Từ hôm biết em là mẹ đơn thân, tôi tự nghĩ mình có cơ hội rồi, bắt đầu theo đuổi em thôi, nhưng bản thân chưa từng trải qua cuộc tình nào, cũng không hề có kinh nghiệm yêu đương nên phạm sai lầm ngay từ lần nhắn tin đầu. Lúc ấy tôi cứ trong tâm thế mình đã là bạn trai của em nên tự đặt biệt danh cho em là "cô gái nhỏ", nói chuyện như một đứa con nít. Nhắn tin được vài hôm (chủ yếu là chuyện ở công ty, không có hỏi han về đời tư của nhau), em bắt đầu lẩn tránh.

Đến một hôm tan làm, tôi có ý định mời em đi uống nước, em cũng phớt lờ. Tôi thừa nhận lúc ấy mình như một đứa trẻ bản tính bồng bột, bắt đầu nghĩ tiêu cực về em, đại loại như mẹ đơn thân mà làm giá quá đáng. Chúng tôi cũng không liên lạc tiếp từ hôm ấy, vì cùng đường về nhà nên tôi tranh thủ ra sớm để không đụng mặt em. Sau đó vài hôm, em vẫn nói chuyện bình thường với tôi ở công ty, chủ yếu về công việc. Chị đồng nghiệp (người mà tôi hỏi em ấy đã ly hôn) có nhắn nhủ tôi rằng em vẫn xem tôi là bạn nên mới cư xử như vậy, tôi cũng cố tỏ ra bình thường hết sức có thể.

Sau đó hai tháng, chị đồng nghiệp cũng nghỉ việc nên hẹn tôi và em đi ăn chia tay (chỉ có 3 người). Từ đó chúng tôi cũng bình thường trở lại nhưng không nhắn tin cho nhau nữa, chỉ là gặp mặt ở chỗ làm thì nói chuyện vui vẻ, tự nhiên hơn. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình vẫn rất thích em, thế nhưng đã vào thế kẹt, không thể làm gì vì em chỉ muốn xem tôi là bạn bè bình thường. Chúng tôi cứ như vậy sau tầm mổ tháng thì có hôm em nhờ tôi mua đồ ăn hộ vì lo đưa con đi học. Tôi cũng cư xử bình thường, mọi việc cứ thế trôi đi, đến giờ được 6 tháng. Có hôm em bị cảm lạnh, tôi ngỏ ý mua thuốc hộ, em từ chối.

Trong nửa năm qua, tôi hay ngủ mơ thấy em 2-3 tuần một lần. Có lúc tôi muốn buông bỏ nhưng chỉ vì một nụ cười của em là lại không làm được gì hơn. Gần đây tôi biết mình đã yêu em, yêu đơn phương, dù em có là mẹ đơn thân tôi cũng không hề quan tâm, yêu bất chấp. Hiện tại mối quan hệ chúng tôi có lẽ chỉ là bạn bè hơi thân một chút, em cũng biết tôi có tình cảm nhưng không phản ứng gì. Tôi muốn thử nhắn tin cho em nhưng cũng không biết nhắn gì.

Tôi muốn thử hẹn em đi ăn uống, xem phim thì sợ em lại từ chối rồi cắt đứt tình bạn hiện tại. Tôi thừa nhận mình đã 32 tuổi nhưng kinh nghiệm yêu đương là con số không, tính cách có phần hơi trẻ con, phải chăng vì những lý do này mà em không chấp nhận tôi?Các bạn và anh chị hãy cho tôi thêm lời khuyên, có nên tiếp tục theo đuổi em không, làm sao để có cơ hội nhắn tin với em?

Hải Nam