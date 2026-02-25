Tình cờ gặp lại tình đầu giữa dòng tắc đường

Trung QuốcVideo 15 giây ghi lại cảnh hai người từng yêu nhau, tình cờ chạm mặt trên cao tốc sau 10 năm xa cách đang thu hút hàng triệu lượt xem mạng xã hội.

Sự việc diễn ra ngày 23/2, khi dòng xe đang nhích từng chút một trên cao tốc Thượng Hải - Trùng Khánh. Theo nội dung video, người phụ nữ đang trên đường từ Đồng Lăng trở về Hàng Châu. Khi nhìn vào biển số chiếc xe ngay phía trước, cô giật mình nhận ra người quen.

"Đó là dãy số tôi đã thuộc lòng suốt 10 năm qua, dù cả hai chia tay từ năm 2015 và không còn liên lạc", cô gái nói.

Người phụ nữ bấm còi hai lần. Người đàn ông đang lái xe phía trước hạ cửa kính, thò đầu ra ngoài và vẫy tay chào đáp lại với nụ cười. Hai chiếc xe đi sát nhau vài giây trước khi một chiếc rẽ hướng đông, chiếc còn lại đi về hướng tây.

Đoạn video lập tức làm bùng nổ tranh luận trên Weibo và Douyin về cách ứng xử với người cũ.

Người đàn ông mở cửa kính vẫy chào khi gặp lại tình đầu. Ảnh cắt từ video

Nhiều ý kiến ngợi khen sự trưởng thành của người phụ nữ. Cô không dừng xe, không xin lại phương thức liên lạc hay bới móc chuyện cũ. Việc cô làm chỉ đơn giản là xác nhận đối phương vẫn ổn và tiếp tục hành trình. "Phẩm giá của người trưởng thành nằm ở sự kiềm chế", một người bình luận.

Ngược lại, không ít người e ngại về ranh giới trong các mối quan hệ. Một số ý kiến cho rằng việc thuộc lòng biển số xe của người cũ sau một thập kỷ chứng tỏ cô "chưa thực sự bước tiếp" và có phần thiếu tôn trọng người hiện tại. "Nếu bạn đời của bạn nhìn thấy cảnh này, họ sẽ cảm thấy thế nào?", một tài khoản đặt câu hỏi.

Một cuộc thăm dò trực tuyến sau đó cho thấy, 68% người dùng chọn cách mỉm cười chào nhau rồi đi lướt qua nếu vô tình gặp lại tình đầu, trong khi chỉ 12% nghĩ đến việc kết nối lại.

Dưới góc độ tâm lý, tiến sĩ Holly Schiff (Mỹ) lý giải mối tình đầu thường gắn liền với những cột mốc mãnh liệt của tuổi trẻ. "Bạn thường mang theo những ký ức này suốt đời vì nó đại diện cho thanh xuân - thứ mà ai cũng khao khát níu giữ", chuyên gia phân tích.

Dù vậy, các nhà tâm lý học cảnh báo không nên cố gắng kết nối lại với tình đầu, đặc biệt khi cả hai đã có cuộc sống riêng. Tiến sĩ Robin Buckley nhấn mạnh: "Làm như vậy là bạn đang tự đánh lạc hướng bản thân khỏi hiện tại. Nó kích hoạt các hóa chất trong não bộ, khiến bạn củng cố những ký ức sai lệch và bị lý tưởng hóa về quá khứ".

Video gặp lại mối tình đầu khi tắc đường gây 'bão' mạng

Nhật Minh (Theo Sina/Bustle)