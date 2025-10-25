Tình chị em dâu gây 'bão mạng' ở Trung Quốc

Sau hơn nửa thế kỷ làm dâu nhà họ Chen, ba người phụ nữ ở tỉnh Hà Nam chọn về sống chung, nương tựa nhau tuổi già sau khi chồng qua đời.

Tại thôn Trần Kiều, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam , câu chuyện về ba chị em dâu ngoài 70 tuổi đang gây chú ý trên mạng xã hội. Những video ghi lại cảnh họ cùng hái rau, quét sân, nấu cơm, luôn nở nụ cười hiền hậu, đã chạm đến trái tim hàng triệu người xem.

Nhiều người gọi đây là "đỉnh cao của tình chị em dâu", hay "hình mẫu dưỡng lão đáng ngưỡng mộ".

3 anh em trai và chị em dâu nhà họ Chen khi còn đầy đủ. Ảnh: Paper

Nửa thế kỷ trước, ba người phụ nữ lần lượt về làm dâu nhà họ Chen, nơi có ba anh em trai nổi tiếng gắn bó. Cuộc sống nông thôn khi ấy còn nhiều thiếu thốn, nhưng tình cảm giữa các gia đình luôn đầm ấm. Nhà nào có món ngon đều chia sẻ, con cái nhà em út đông, hai chị dâu thường chủ động sang đỡ đần việc nhà, trông trẻ. Mùa vụ đến, họ lại cùng nhau ra đồng bóc ngô, phơi thóc. Mười ba đứa cháu lớn lên bên nhau, không phân biệt con nhà nào.

"Sự đùm bọc của ba gia đình đã kéo dài mấy chục năm", một tài khoản mạng xã hội chia sẻ trong video.

Biến cố ập đến đầu năm 2025. Người anh hai 74 tuổi đột quỵ qua đời. Em trai út giữ lại một chiếc áo của anh, mặc lên người, nói với ba đứa cháu: "Mất cha còn chú". Nhưng 40 ngày sau, người em út cũng mất vì bệnh cũ tái phát. Anh cả 80 tuổi lại thức trắng đêm trông linh cữu, giữ lại chiếc áo yêu thích nhất của em. "Từ giờ bác sẽ là bố của các cháu", ông nói.

Thấy các cụ ăn uống qua loa, tinh thần giảm sút, con cháu gợi ý "Hay các bố mẹ ăn chung với nhau cho vui?". Từ đó, bốn cụ bắt đầu ăn chung, không khí gia đình dần ấm lại. Sau đó, được con cháu ủng hộ, ba chị em dâu quyết định dọn về sống chung một nhà.

Hàng ngày, ba bà cụ cùng nhau nấu nướng, chăm sóc vườn tược. Họ còn nhận việc bẻ ngô thuê, kiếm thêm 80 tệ mỗi ngày để trang trải, không muốn phiền con cháu.

Tình thân của thế hệ trước lan tỏa đến đời sau. 13 người con không phân biệt vai vế, đều hiếu thuận với cả ba bà và bác cả. Giếng nhà bác hai hỏng, cháu rể lập tức về sửa. Biết bác cả thích ăn cháo loãng, cháu gái chiều nào đi chợ về cũng mang sang.

Con cháu với ông bà dâu cả nhà họ Chen. Ảnh: Paper

Hồi tháng 8, các con của người em út đã khởi công xây lại ngôi nhà cũ để làm nơi ở chung tiện nghi hơn cho bốn cụ. Người góp công, người góp của, con rể thì lo vật liệu, thuê thợ. "Ngày xưa mẹ gả con gái không đòi hỏi gì, chỉ cần người tốt. Giờ xây lại nhà cho cha mẹ, chúng con sao nỡ đứng ngoài", một người con rể nói.

Căn nhà mới sắp hoàn thiện. Nhìn cơ ngơi khang trang, chị dâu cả cười hiền nói với hai em: "Sau này tôi nấu cơm, bà rửa bát, bà quét nhà, mình cứ thế mà sống vui vẻ".

Nửa thế kỷ đồng cam cộng khổ nơi thôn quê, tình cảm của ba chị em dâu nhà họ Chen đã vượt lên những mối quan hệ thông thường, trở thành câu chuyện đẹp về tình thân và sự nương tựa tuổi già.

Bảo Nhiên (Theo The Paper)