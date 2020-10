Tình cảm gia đình trong show Đỗ Mạnh Cường

Bé MyMy òa khóc trên đường catwalk, Đỗ Mạnh Cường cúi xuống vỗ về con gái rồi tiếp tục trình diễn.

"First Face" (gương mặt mở màn) của show Sixdo hôm 24/10 tại TP HCM không phải người mẫu nổi tiếng nào mà là bảy con nuôi - từ 5 tháng tuổi tới hơn sáu tuổi - của Đỗ Mạnh Cường. Khi tiếng nhạc nổi lên, bé Nhím - con đầu - xuất hiện, khuấy động không khí với những điệu nhảy hiện đại, catwalk tự tin. Cậu chạy, nhảy, nhào lộn, cười nói, trò chuyện cùng khán giả, bắt tay và ôm bạn dưới hàng ghế. Cuối show, cậu khiến khán giả thích thú với những cử chỉ ngẫu hứng. Khi nhà thiết kế chuẩn bị giao lưu với khán giả, Nhím đòi micro của bố và nói: "Con rất hạnh phúc. Mọi người có thể vỗ tay to hơn được không ạ". Trong lúc bố phát biểu, Nhím tự do đi lại, vẫy tay với mọi người, khác hẳn hình ảnh cậu bé năm nào ngồi trên tay bố mỗi lần ra chào khán giả cuối show.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường bên các con, nàng thơ Lê Thúy (trái) và chàng thơ Lê Xuân Tiền (phải), diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, hoa hậu Lương Thùy Linh. Ảnh: Kiếng Cận Team.

Không riêng Nhím, sáu con còn lại của Đỗ Mạnh Cường lần lượt xuất hiện, mang đến cho hơn 2.000 khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau. Các bé góp mặt trong show thời trang được lấy cảm hứng từ chính mình. Sixdo nghĩa là sáu anh em nhà họ Đỗ, là món quà Đỗ Mạnh Cường dành tặng con, "để khi không còn trên đời nữa, các con sẽ tiếp tục giấc mơ và thông điệp nhân văn mà mình đã gửi gắm vào đó". Tâm nguyện lớn nhất của anh là cùng Sixdo xây dựng trại trẻ mồ côi, giúp đỡ được nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước.

Hình ảnh các bé trên sàn catwalk cùng ý tưởng của bộ sưu tập gợi nhắc hành trình dài anh nhận nuôi sáu đứa trẻ mồ côi. Bé Nhím là con đầu tiên Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi khi anh gặp cậu tại một ngôi chùa ở Long An trong chuyến từ thiện năm 2014. Phải mất khoảng bốn năm, anh mới hoàn tất thủ tục đón con về ở với mình. Năm 2019, Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi thêm năm bé gồm MyMy, Linh Đan, Gấu, Tít và Én. Cách đây vài ngày, Rồng - bị mẹ phá bỏ ở 27 tuần tuổi nhưng được các bác sĩ cứu sống - trở thành con thứ bảy của anh. Cảnh tám bố con quây quần trên sân khấu khiến nhiều khán giả cảm động.

Các con Đỗ Mạnh Cường mở màn show Sixdo Các con Đỗ Mạnh Cường mở màn show diễn. Video: Trần Film.

Show còn thể hiện tình thân giữa Đỗ Mạnh Cường và Lê Thúy - nàng thơ, cũng là người anh coi như em gái trong nhà. Trước show, Lê Thúy cùng một nhóm đang cứu trợ ở nhiều tỉnh miền Trung. Cô thông báo không thể về trình diễn nhưng lại đổi ý vào phút chót. Chuyến đi khiến chân cô bị đau và sưng tấy, nên bước catwalk bị gồng. Chồng cô - Đỗ An - ngồi dưới hàng ghế không ngừng cổ vũ vợ. 11 năm qua, Lê Thúy và Đỗ Mạnh Cường thường xuyên song hành trong nhiều chuyến đi, từ công việc hay trong đời sống riêng. Người mẫu Quảng Bình từng tâm sự Đỗ Mạnh Cường quan trọng như chồng cô.

Sixdo đánh dấu một chặng đường mới của Đỗ Mạnh Cường với phân khúc giá tầm trung dành cho người Việt nhưng chất lượng cao cấp. Dòng thời trang ứng dụng dành cho mọi lứa tuổi của gia đình, từ những cô gái trẻ, phụ nữ trung niên, trẻ em, đến những bộ suit kèm sơ mi dành cho phái mạnh. Tất cả được gói gọn trong cùng một show diễn - điểm khác biệt chưa từng có ở show của Đỗ Mạnh Cường.

Họa tiết răng sói (phải, giữa) - một trong những xu hướng hot trên thế giới - được Đỗ Mạnh Cường lăng xê trong bộ sưu tập Sixdo. Ảnh: Kiếng Cận Team.

Đơn giản, dễ mặc và mặc được trong nhiều hoàn cảnh từ đi làm tới đi chơi là một trong những tiêu chí hàng đầu của Sixdo. Áo phông, váy liền thân tối giản, quần jeans, đầm cocktail... được thực hiện trên nền các chất liệu bền vững, không nhăn và thân thiện với môi trường. Bảng màu chủ đạo của bộ sưu tập gồm đỏ, đen, trắng - cũng là những mảng màu đặc trưng trong các bộ sưu tập của Đỗ Mạnh Cường từ trước đến nay - được đưa vào các mẫu thiết kế với nhiều sắc độ, phom dáng và cấu trúc. Những kiểu dáng quen thuộc như suông, đầm quây ngực thắt eo chân váy phồng, váy xếp bèo, váy gắn nơ được biến tấu phù hợp với dòng thời trang giá rẻ lần này bằng kỹ thuật draping 3D, giúp tạo phom mềm mại. Nếu thời trang nữ là cuộc chơi của dệt kim, cotton, lụa, họa tiết in hoa bản lớn, thời trang trẻ em thăng hoa cùng gấm, taffta và organza. Với đồ nam, nhà thiết kế chú trọng khai thác suit phom dáng cổ điển.

Như thường lệ, sân khấu là một trong những điểm sáng ở các show của Đỗ Mạnh Cường. Đúng 20h30, khi tấm màn che rơi xuống, khán giả được chiêm ngưỡng một công trình hai tầng mô phỏng mặt tiền cửa tiệm thời trang, bên trong được lấp đầy bởi các người mẫu như những ma-nơ-canh. Đằng sau họ, hình ảnh Sài Gòn hiện ra với những tòa nhà chọc trời và đèn led. Tác phẩm này mất ba ngày thực hiện. Đội ngũ sản xuất huy động 400 nhân viên ở mọi khâu, từ âm thanh, ánh sáng tới thi công sân khấu. Show đánh dấu lần đầu tiên Đỗ Mạnh Cường làm ba làn đường catwalk với hơn 65 m mỗi đường, mỗi người mẫu catwalk trên quãng đường 250 m. 80 loa rải dọc theo đường băng, tạo âm thanh hoàn hảo cho mọi vị trí. Cách đây ba tháng, êkíp gom các loại đèn chuyên dụng cho thời trang từ bốn nhà cung cấp ánh sáng hàng đầu tại Việt Nam để phục vụ show diễn.

Sàn diễn được bố trí ba làn với làn chính ở giữa, hai làn được sắp đặt trên tầng cao giữa hàng ghế khán giả giúp người xem đến gần các thiết kế. Ảnh: Kiếng Cận Team.

Cách đây ba năm, trong show The Muse 2 đánh dấu 10 năm sự nghiệp, Đỗ Mạnh Cường cho biết anh thấy hạnh phúc và đủ đầy, thăng hoa trên chặng đường chinh phục làng mốt Việt. Đêm qua, sự đủ đầy, trọn vẹn không chỉ thể hiện trong sự nghiệp mà còn cả cuộc sống riêng. Show khép lại với hình ảnh Đỗ Mạnh Cường bên các con và những người em thân thiết, xung quanh là hơn 100 người mẫu đồng loạt mặc đồ giống nhau mang chữ Sixdo. Khán giả không ngừng vỗ tay còn Đỗ Mạnh Cường rơi nước mắt, có lúc nghẹn lại. Nhà thiết kế cho biết sự trưởng thành, lớn khôn của những đứa trẻ, tiếng cười và cả những giọt nước mắt đêm qua là hạnh phúc và động lực để anh luôn cố gắng trên chặng đường sau này.

Ý Ly