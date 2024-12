Em mong anh là người sống bình dị, chân thành, có trách nhiệm, vui tính nữa thì thật tốt.

Em là một cô gái tháng 10, hay cười, hòa đồng, sống giản dị và chân thành. Em quê ở Nam Định, đang sống và định cư lâu dài ở Hà Nội. Là độc giả của VnExpress 10 năm có lẻ, cũng đồng hành cùng chuyên mục Tâm sự của quý báo bằng đấy thời gian, hôm nay em mới mạnh dạn viết thư để tìm anh.



Em 29 tuổi, cao 1m58, ngoại hình nhỏ nhắn, em thích mặc những trang phục sáng màu nhẹ nhàng đơn giản giống tính cách của em. Hiện tại em làm việc tự do, thời gian không quá bận, có thể dành nhiều thời gian để cảm nhận cuộc sống. Tuổi trẻ của em dành nhiều cho công việc, cộng thêm nhiều chút may mắn hiện tại em đã có căn nhà của riêng mình. Có thể anh nghĩ em là cô gái theo đuổi sự nghiệp, nhưng em biết rõ em không phải người mong cao sang, em biết đủ và tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn.



Bản thân em may mắn được sống trong một gia đình hạnh phúc, mẹ em là nóc nhà nên tính cách em tươi sáng, biết suy nghĩ và quan tâm đến người khác. Em không phải người nghiêm túc đâu, em thích một cuộc nói chuyện vui vẻ, thích kể những câu chuyện dưới góc nhìn hóm hỉnh của mình. Thời gian rảnh, em là cô gái của gia đình, thích ở nhà, dọn dẹp ,nấu ăn và xem một bộ phim classic cho chiều chủ nhật.



Em mong anh có công việc ổn định, để có thể lo cho cuộc sống của mình và xa hơn nữa là cuộc sống của gia đình nhỏ. Bố mẹ em yêu lao động, sống rất bình dị và hạnh phúc nên em cũng mong được như thế. Em chưa từng kết hôn và chưa có con, hy vọng anh cũng thế. Em theo đạo Công giáo, nếu anh cùng đạo thì thật tốt, em cũng không ngại khác đạo, điều quan trọng là tính cách phù hợp, tôn trọng và chia sẻ cùng nhau.



Cảm ơn anh đã đọc thư của em, nếu anh cảm thấy phù hợp có thể mail cho em nhé. Chúc độc giả VnExpress một mùa Giáng sinh an lành và bình an!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ