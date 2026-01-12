Tính cách anh đơn giản, tạm gọi là trưởng thành

Mong muốn của anh là tìm cô gái cùng tình trạng như anh, độ tuổi tương đương hoặc ít hơn. Trưởng thành và tình cảm là điều quan trọng.

Một năm trôi qua với nhiều kỳ vọng nhưng chưa có kết quả tốt, thôi lại đặt ước mơ vào năm 2026. Mong là vận mệnh của anh hợp, sẽ mang đến những điều tốt đẹp sắp tới. Đốt một chút nến hương, chọn ngẫu nhiên mùi thơm và viết bài. Trước Tết dọn dẹp nhà, nào là hoa khô rất đẹp để tặng "bạn gái" mà chẳng tìm được ai, nào là hoa tham dự workshop của người bạn tổ chức. Hơi tiếc chút là đã không giữ lại nhưng kỷ niệm khi vẫn có thể giữ được.



Tính cách anh đơn giản, cũng tạm gọi là trưởng thành. Con người cũng vậy, có những thứ thích thì ít khi thay đổi, chẳng hạn như mua sắm chỉ lựa chỗ quen để khỏi phải tìm mẫu này nọ, ăn uống cũng vậy. Phần lớn là do bản thân độc thân lâu nên lười, muốn thay đổi nhưng chắc đợi có người đồng hành cùng thì hay hơn. Giao tiếp ổn vì đặc thù công việc, nói chuyện với mọi lứa tuổi hoặc gặp người lạ lần đầu thì câu chuyện luôn...tiếp tục chứ không phải ngồi nhìn nhau suốt buổi hẹn.



Anh cũng hay bình luận trong mục Tâm sự và Hẹn hò, chính anh đưa ra quan điểm trong việc hẹn hò mà nhiều người đồng ý kiến với anh. Việc yêu nhau thì chỉ cần "thuận mắt" là được nhưng hôn nhân cần ba yếu tố: Ngoại hình, gia cảnh và sự nghiệp. Vậy nên anh xin phép đưa ra thông tin rõ ràng để nếu mọi người thấy được thì gửi thư.

Ngoại hình anh khá thấp điểm vì chiều cao có 1m64 thôi, giao diện bình thường. Anh sinh năm 1991. Gia cảnh khá, bố mẹ kinh doanh buôn bán ở quê ngoại thành, nhà có hai anh em. Công việc phiên dịch, trước hay đi nhưng vài năm nay làm cố định ở văn phòng, có nhà riêng ở Hà Nội, kinh tế tạm ổn. Chưa kết hôn.



Mong muốn của anh là tìm một cô gái cùng tình trạng như anh, độ tuổi tương đương hoặc ít hơn. Trưởng thành và tình cảm là điều quan trọng. Công việc ở Hà Nội cho tiện gặp gỡ làm quen nhé hoặc có dự định nào khác nếu ổn thì anh có thể thay đổi được. Mong sẽ nhận được thư đầy đủ thông tin để đó là bước đầu "ấn tượng" để có cuộc hẹn trực tiếp vì anh không ngại mời. Chúc mọi người năm mới thành công trong công việc và cuộc sống. Mong mọi dự định đều suôn sẻ.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ