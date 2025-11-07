Tình báo Áo phát hiện vali vũ khí liên quan Hamas

Cơ quan tình báo Áo phát hiện một vali đựng 5 khẩu súng ngắn kèm 10 băng đạn tại kho hàng cho thuê ở Vienna, trong nỗ lực điều tra có sự tham gia của ba nước.

Bộ Nội vụ Áo ngày 6/11 cho biết một vali vũ khí đã bị phát hiện và một nghi phạm đã bị bắt trong chiến dịch phối hợp điều tra quốc tế của Cục An ninh và Tình báo Quốc gia Áo (DSN), "nhằm vào một tổ chức khủng bố toàn cầu có liên hệ với Hamas".

Số vũ khí gồm 5 khẩu súng ngắn và 10 băng đạn, đựng trong vali tại một phòng kho cho thuê ở Vienna, bị tình nghi đưa vào Áo để sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố ở châu Âu.

Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner trong họp báo ở Vienna năm 2022. Ảnh: Reuters

Anh thông báo nghi phạm liên quan số vũ khí nói trên đã bị bắt ở London ngày 3/11. Anh ta là Mohammed A., công dân Anh, 39 tuổi, sẽ ra trình diện Tòa án Westminster vào tuần sau.

Cơ quan Công tố Đức cho biết Mohammed A. từng gặp Abdel Al G. hai lần. Abdel tháng trước bị bắt ở Đức với cáo buộc âm mưu tấn công các tổ chức Do Thái hoặc Israel ở Đức.

"Trong hai lần này, Mohammed A. đã nhận 5 khẩu súng ngắn và đạn từ Abdel Al G. Sau đó, anh ta vận chuyển vũ khí đến Áo và cất giữ ở Vienna, để chuẩn bị tấn công khủng bố vào các tổ chức của Israel hoặc Do Thái ở Đức", Cơ quan Công tố Đức cho hay.

Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner nhận định chiến dịch lần này cho thấy "mạng lưới hợp tác quốc tế tuyệt vời của DSN", thể hiện mạnh mẽ sứ mệnh "không khoan nhượng với chủ nghĩa khủng bố".

Nhóm vũ trang Hamas chưa lên tiếng về các diễn biến mới này. Trước đó, họ tuyên bố cáo buộc Abdel Al G. có liên hệ với tổ chức là "vô căn cứ".

Hamas bị cáo buộc thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào dân thường Israel trong nhiều năm nhưng hiếm khi hoạt động bên ngoài Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine.

Hồng Hạnh (Theo AP)