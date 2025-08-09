Tình bạn của Tuấn Hưng - Tú Dưa

Ca sĩ Tuấn Hưng từng giận Tú Dưa ba tháng vì nhạc sĩ không nghe lời khuyên của anh trong công việc.

Cuối tháng 7, Tú Dưa (nghệ danh hiện là Mars Anh Tú) đến nhà thăm Tuấn Hưng vừa thực hiện tiểu phẫu loại bỏ hạch cổ. Qua video được nhạc sĩ đăng tải trên trang cá nhân, Tuấn Hưng giữ thần sắc tốt. Do phải kiêng nói chuyện, anh giao tiếp với bạn thân bằng cách viết lên giấy.

Năm ngoái, Tuấn Hưng cùng gia đình chuyển từ Hà Nội vào TP HCM để phát triển sự nghiệp âm nhạc còn Tú Dưa thường xuyên đi lại giữa hai nơi. Thời gian này, nhạc sĩ tập trung điều hành hai công ty giải trí ở TP HCM, trong khi bạn thân hoạt động với vai trò biểu diễn, cùng vợ kinh doanh nhà hàng chay. Công việc bận rộn, Tuấn Hưng và Tú Dưa chủ yếu liên lạc qua mạng xã hội. Có dịp gặp gỡ, hai người hẹn đi ăn hay cùng chơi pickleball. Theo Tú Dưa, dù không gặp nhau thường xuyên, chỉ cần một trong hai cần, người còn lại sẵn sàng có mặt.

Tú Dưa và Tuấn Hưng cùng hoạt động chung ở nhóm Quả Dưa Hấu từ năm 1998. Ban đầu, nhạc sĩ thân với Bằng Kiều. Lúc đàn anh sang nước ngoài, anh và Tuấn Hưng có nhiều thời gian gần gũi nên dần gắn bó.

Gần 30 năm đồng hành, hai người chia sẻ với nhau nhiều điều trong công việc và cuộc sống. Thành công của Tuấn Hưng có một phần không nhỏ của Tú Dưa, với loạt hit ghi dấu ấn do bạn thân sáng tác như Sẽ không còn nữa, Anh nhớ em, Nắm lấy tay anh. Khi anh tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, bạn thân cũng ngỏ ý hỗ trợ làm nhạc, song không thực hiện được vì show có format khác. Hồi tháng 3, để tri ân Tú Dưa, Tuấn Hưng hát ca khúc Nắm lấy tay anh tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Thời điểm Tuấn Hưng gặp những trắc trở ban đầu trong hôn nhân, nhạc sĩ luôn ở bên, khuyên anh nhiều điều để gìn giữ hạnh phúc gia đình, từ trải nghiệm của bản thân. ''Có nhiều thứ tôi cần học từ người bạn này. Những gì bạn đã trải qua trước đây đều trở thành bài học quý giá cho tôi", anh từng nói.

Khi liveshow của ca sĩ bị hủy sát giờ diễn, Tú Dưa viết tặng ca khúc Tình bạn, ra mắt tháng 10/2018, mong muốn khích lệ tinh thần anh. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ tình cảm: ''Dù không ước thề nhưng luôn có nhau. Để những buồn đau, lặng dần qua mau''.

Với Tú Dưa, điều gắn kết anh và Tuấn Hưng sau gần ba thập niên là sự chân thành. Nhạc sĩ cho rằng một tình bạn bền vững phải ''có đi có lại'', được vun đắp từ hai phía. Trong buổi tiệc năm 2016, Tuấn Hưng tặng bạn thân chiếc ôtô trị giá 700 triệu đồng, như lời cảm ơn đến những gì nhạc sĩ đã đóng góp cho sự nghiệp ca hát của anh.

Trước đây, Tú Dưa nhận thấy Tuấn Hưng nóng nảy, thẳng tính, không vừa lòng điều gì sẽ thể hiện thái độ ngay. Trong mắt anh, bạn thân tốt tính nhưng hay dỗi. Nhạc sĩ nhớ năm 2010, thời điểm vào TP HCM lập nghiệp, anh phát hiện mình có khả năng sáng tác sau khi hoàn thành ca khúc Sẽ không còn nữa. Tuấn Hưng khuyến khích anh trở thành ca sĩ, vừa viết nhạc vừa biểu diễn. Thuyết phục không được, anh giận Tú Dưa ba tháng. Đến lúc nhạc sĩ lưu diễn ở Mỹ, Tuấn Hưng nhắn tin hỏi thăm bạn, hai người mới nói chuyện bình thường.

Về phần mình, Tú Dưa cho biết bản thân trầm hơn trong cách cư xử nhưng cũng bướng bỉnh, khiến Tuấn Hưng ''phải chịu đựng nhiều''. Nhiều năm chơi cùng, hai người hay có những quan điểm trái nhau, chủ yếu liên quan công việc. Ở đời thường, họ có nhiều sở thích hợp nhau.

Hai nghệ sĩ tại buổi tiệc cuối năm của công ty Tú Dưa hồi tháng 1. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở tuổi trung niên, Tuấn Hưng và Tú Dưa đều nhận thấy họ chín chắn hơn, học được cách buông bỏ. Cả hai biết lắng nghe cơ thể, chăm sóc sức khỏe bản thân, dành nhiều thời gian cho tổ ấm. Trong các cuộc nói chuyện, họ cùng quan điểm đề cao gia đình. Khác thời trẻ, hiện Tú Dưa biết chia sẻ, chăm sóc mọi người. Khi hai con gái Linh Nhi, Ngân Hà (LEXXY) của nhạc sĩ lần lượt ra mắt với vai trò ca sĩ, Tuấn Hưng vui vì thấy bạn đứng sau hỗ trợ các con hết mình.

Nhiều năm nay, hai nghệ sĩ thường góp mặt trong những dự án của nhau. Ở liveshow của Tuấn Hưng năm 2018, anh mời Tú Dưa, nói đây là người không thể thiếu trong cuộc đời mình. Tú Dưa làm mini concert, tái xuất ca hát với nghệ danh mới, Tuấn Hưng có mặt sớm ở hàng ghế khán giả, chăm chú theo dõi các tiết mục.

Hiện cả hai ấp ủ những dự án âm nhạc chung sau một thời gian dài không kết hợp, gồm kế hoạch tái hợp Quả Dưa Hấu. Tú Dưa cũng mời Tuấn Hưng diễn tại show của mình vào ngày 18/10 ở Hà Nội.

Tuấn Hưng, 47 tuổi, nổi tiếng với chất giọng trầm, khàn. Ngoài ca hát, anh tham gia một số bộ phim như Cho một tình yêu (2010), Những nụ hôn rực rỡ (2010). Gần nhất, anh đóng vai phụ phim Đào, phở và piano. Năm ngoái, ca sĩ được chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh kết hôn bà xã Hương Baby năm 2014, có ba con Su Hào, 11 tuổi, Son, tám tuổi và Sâm, sáu tuổi.

Tú Dưa 46 tuổi, thành công với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất qua các ca khúc như Nắm lấy tay anh, Giữ lại hạnh phúc (Thu Phương), Duyên mình lỡ (Hương Tràm). Tháng 12/2022, anh trở lại ca hát, lấy nghệ danh Mars Anh Tú, giới thiệu album The Ballad gồm sáu bài hát.

