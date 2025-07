Tình bạn 30 năm của Jennifer Aniston và Courteney Cox

Jennifer Aniston và Courteney Cox giúp nhau vượt nỗi đau hôn nhân tan vỡ, luôn có mặt trong những sự kiện trọng đại của bạn thân.

Trên Instagram đầu tuần, Jennifer Aniston đăng loạt ảnh đời thường, trong đó có ảnh chụp cùng Courteney Cox. Hai mỹ nhân Friends đều để mặt mộc, đứng cạnh nhau tại một căn bếp. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ cho biết xúc động khi thấy họ thân thiết sau nhiều năm. Vài fan đăng lại bức hình trên X, cho biết ngưỡng mộ mối quan hệ của cả hai. Một tài khoản viết: "Tôi thực sự mê tình bạn suốt đời của Jennifer Aniston và Courteney Cox".

Jennifer Aniston (trái) và Courteney Cox trong bức hình đăng ngày 30/6. Ảnh: Instagram/ Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, 56 tuổi, và Courteney Cox, 61 tuổi, là một trong những đôi bạn "chơi bền" nhất Hollywood, bên nhau từ lúc đôi mươi. Theo ScreenRant, cả hai lần đầu gặp tại phim trường Friends năm 1994. Trong series, Jennifer vào vai Rachel - bạn thân của Monica do Courteney đóng. Hai cô nàng chơi chung nhóm bạn sáu người, những nhân vật còn lại gồm Phoebe (Lisa Kudrow), Chandler (Matthew), Joey (Matt LeBlanc) và Ross (David Schwimmer).

Ban đầu, các diễn viên được khuyến khích dành thời gian bên nhau ngoài đời để tạo sự gắn kết trên phim. Jennifer và Courteney thân nhau từ đó, được nhận xét gắn bó không khác nhân vật của họ. Theo News24, khi còn đóng chung, họ thường dạo phố Los Angeles, dự tiệc tối cùng nhóm bạn gái vào những lúc rảnh. Trong một cuộc phỏng vấn, Jennifer Aniston cho biết thường ngủ trong phòng cho khách ở nhà Courteney, luôn có bạn sẻ chia buồn vui.

Jennifer Aniston và Courteney Cox trong tập 1 "Friends" Trich đoạn tập đầu tiên của series "Friends". Jennifer Aniston xuất hiện từ giây đầu tiên, Courteney từ giây 0:06. Video: YouTube/ Friends

Hơn ba thập niên, cả hai chứng kiến hầu hết thời khắc quan trọng của nhau. Hai lần lên xe hoa của Jennifer Aniston đều có Couterney Cox đến dự. Năm 2005 khi Jennifer ly hôn Brad Pitt sau 5 năm chung sống, Courteney được cho luôn bên cạnh, vực dậy tinh thần bạn thân. Năm 2015, "tiểu thư Rachel" đi bước nữa với diễn viên Justin Theroux, chọn "cô nàng Monica" làm phù dâu danh dự. Nguồn tin của People cho biết Courteney là người rời tiệc trễ nhất, ra về lúc 3h hôm sau.

Tương tự Courteney, Jennifer không bỏ qua các dịp trọng đại của bạn. Cô dự đám cưới của Courteney và diễn viên David Arquette năm 1999. 5 năm sau, Courteney đón con gái đầu lòng mang tên Coco, nhờ Jennifer làm mẹ đỡ đầu. Khi hôn nhân của Courteney trục trặc, Jennifer trở thành điểm tựa của bạn đến khi cặp sao ly hôn năm 2012. Trên tạp chí More năm 2014, cô nhận xét Courteney "chẳng bao giờ mắng ai", là người công bằng, trung thành và giàu tình thương.

Sau khi series Friends khép lại năm 2004, Jennifer Aniston xuất hiện trong hai phim truyền hình Dirt (2007) và Cougar Town (2010) của Courtney như một cách ủng hộ bạn thân. Năm 2023, cô cùng Coco và Lisa Kudrow dự lễ nhận sao trên Đại lộ Danh vọng của Courteney. Nhiều bức hình ghi lại cảnh Jennifer không kiềm được xúc động khi theo dõi buổi lễ.

Tại sự kiện, Jennifer tiếp tục nói về tình bạn này: "Được làm bạn với Courteney chính là trở thành gia đình của Courteney. Chị ấy là người có trách nhiệm với mọi thứ. Từ ngày đầu gặp nhau, chị ấy lập tức cho tôi thấy sự gần gũi, ấm áp, yêu thương và luôn quan tâm mọi điều về tôi".

Jennifer Aniston và Lisa Kudrow (phải) mừng Courteney Cox nhận sao trên Đại lộ Danh vọng năm 2023. Ảnh: Instagram/ Jennifer Aniston

Hiện Jennifer Aniston độc thân sau khi ly hôn Justin Theroux năm 2018, Courteney Cox hẹn hò ca sĩ Johnny McDaid từ năm 2013. Theo People, Jennifer sống kín đáo hơn kể từ khi hôn nhân thứ hai tan vỡ, chỉ dành thời gian cho những người bạn thân. Cả hai thường xuyên đi du lịch, vài lần tổ chức sinh nhật cho nhau.

Dịp Courteney bước sang tuổi 60, Jennifer đăng nhiều ảnh thời trẻ của hai người, kèm lời bày tỏ tình cảm: "Tôi không thể tưởng tượng thế giới ra sao nếu thiếu vắng Courteney. Được gọi chị ấy là một trong những người bạn thân nhất đời mình chính là vinh dự lớn cho tôi".

Jennifer Aniston đăng ảnh chụp cùng mẹ con Courteney Cox, dịp mừng sinh nhật bạn thân năm 2024. Ảnh: Instagram/ Jennifer Aniston

Jennifer Aniston sinh năm 1969, trở thành sao hạng A Hollywood sau thành công của series Friends và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011). Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm với series The Morning Show, đoạt một giải SAG hạng mục nữ chính phim truyền hình. Sắp tới, cô trở lại màn ảnh với dự án truyền hình I'm Glad My Mom Died, dựa trên hồi ký bán chạy của diễn viên Jennette McCurdy. Ngoài diễn xuất, cô thành lập hãng chăm sóc tóc Lolavie.

Courteney Cox sinh năm 1964, là diễn viên, giám đốc và nhà sản xuất người Mỹ. Người đẹp được biết đến nhiều nhất với vai Monica Geller trong series Friends. Cô cũng ghi dấu ấn qua một số dự án điện ảnh, truyền hình như Scream, Dirt, Cougar Town và nhận một đề cử Quả Cầu Vàng. Trước khi cưới David Arquette, cô từng hẹn hò diễn viên Michael Keaton.