Tình bạn 10 năm tan vỡ sau chuyến leo núi

MỹBị bạn thân 10 năm bỏ mặc ở độ cao 3.700 m giữa lúc say độ cao, bà Laurie Singer nhận ra bộ mặt thật của người đồng hành.

Năm 2016, bà Laurie Singer (hiện 66 tuổi) bắt đầu hành trình chinh phục đường mòn John Muir (JMT) thuộc dãy Sierra Nevada. Đây là một trong những cung đường dài và khắc nghiệt nhất nước Mỹ. Đồng hành cùng bà là John, người bạn thân thiết và đối tác luyện tập lâu năm.

Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng trở thành ác mộng. Là người mới làm quen với bộ môn đi bộ đường dài (hiking), bà Singer chưa kịp thích nghi và bị say độ cao chỉ sau vài ngày. Thay vì dừng lại hỗ trợ, John thản nhiên tiến về phía trước, bỏ mặc bà chật vật phía sau.

"Khi màn đêm buông xuống, tôi thấy mình đơn độc và lạc lối. Tôi đã bật khóc vì sợ hãi", bà nhớ lại. Khi đuổi kịp bạn tại điểm hạ trại, John thản nhiên giải thích việc bỏ rơi bà là một cách để "thử thách", đồng thời đề nghị bà bỏ cuộc vì di chuyển quá chậm.

Laurie Singer trong một chuyến đi bộ đường dài. Ảnh: New York Pos

Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn là khi bà Singer mờ mắt và kiệt sức ở độ cao 3.700 m. John bảo bà tự dựng lều, tìm đường xuống núi bắt xe về, rồi ném lại một thanh năng lượng kèm theo túi rác của ông ta để bà mang đi vứt hộ.

Nhờ sự giúp đỡ của những người đi rừng tốt bụng, bà Singer sống sót trở về nhưng được chẩn đoán phù não, nhiễm trùng chân và suy kiệt cơ thể nghiêm trọng. Trải nghiệm kinh hoàng đó cũng chính thức đặt dấu chấm hết cho tình bạn một thập kỷ.

Trải nghiệm của bà Singer không phải cá biệt. Trên mạng xã hội, hiện tượng này được gọi là "Alpine divorce" (ly hôn trên núi cao) - thuật ngữ chỉ việc một người bỏ rơi bạn đời, người thân hoặc bạn bè ở nơi hoang dã do thiếu kiên nhẫn.

Trên nền tảng TikTok và X, hàng nghìn người đã chia sẻ câu chuyện bị bỏ rơi tương tự. Một video thu hút 26 triệu lượt xem ghi lại cảnh một phụ nữ khóc nức nở khi bị bạn trai bỏ lại trên núi đá với dòng chú thích: "Đó là lúc bạn nhận ra anh ta chưa bao giờ quan tâm đến mình".

Theo chuyên gia tâm lý người Mỹ Tina Dixon, những hoàn cảnh khắc nghiệt là lăng kính phản chiếu rõ nhất thực trạng của một mối quan hệ. "Qua khó khăn, hoạn nạn, bạn sẽ biết đối phương là người biết chở che hay chỉ là kẻ ích kỷ", bà Dixon nhận định.

Chuyên gia lưu ý thêm, việc bị bỏ lại phía sau một cách tàn nhẫn không chỉ là sự lệch pha trong kỹ năng thể chất, mà là hồi chuông cảnh báo để mỗi người nhìn nhận lại và dứt khoát cắt đứt một mối quan hệ độc hại.

Nhật Minh (Theo New York Post)