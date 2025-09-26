Tineco ra mắt máy lau sàn S7 Stretch Steam

TP HCMTineco mở rộng danh mục thiết bị thông minh với mẫu máy lau sàn tích hợp công nghệ hơi nước HyperSteam 140℃, ra mắt hôm 22/9.

Tại lễ ra mắt dòng sản phẩm mới, Tineco – thương hiệu công nghệ cao của tập đoàn Ecovacs, công bố kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm trong tương lai. Hãng nâng cấp các dòng sản phẩm mới, lấn sân sang lĩnh vực thiết bị cá nhân, nấu nướng và chăm sóc sức khỏe, nhằm xây dựng hệ sinh thái thiết bị gia đình cao cấp.

Máy lau sàn Tineco S7 Stretch Steam trong khuôn khổ lễ ra mắt sản phẩm mới của Ecovacs. Ảnh: Tineco

Với dòng máy lau sàn S7 Stretch Steam, Tineco định vị đây là sản phẩm chủ lực, tích hợp đa dạng công nghệ hàng đầu. Theo đó, mẫu S7 Stretch Steam có công nghệ HyperSteam 140℃, có thể loại bỏ vết bẩn nhờ hệ thống làm nóng hai giai đoạn (Dual-Stage Heating), đặc biệt với các vết dầu mỡ, bụi bẩn. Theo hãng, công nghệ này khắc phục nhược điểm của các hệ thống làm nóng một giai đoạn truyền thống, bởi thường để lại cặn bẩn. Tính năng Dual-Stage Heating cũng cho khả năng diệt khuẩn sâu hơn bằng cách hòa tan bụi bẩn.

Người dùng trải nghiệm máy lau sàn tại gia. Ảnh: Tineco

Tineco S7 Stretch Steam có hệ thống sấy khô nhanh trong 5 phút, với gió nóng 85℃ và chế độ sấy yên tĩnh SilentDry trong 40 phút. Hệ thống sấy 85℃ cho khả năng hút ẩm các chi tiết máy, kết hợp đế kín nhằm giảm thất thoát nhiệt và tăng hiệu quả. Theo hãng, ở chế độ SilentDry, thiết bị có độ ồn 45 dB.

Mẫu máy lau sàn mới được hãng công bố có thời lượng pin 80 phút, khả năng làm sạch ngôi nhà với một lần sạc. Máy có lực hút 22.000 Pa, khả năng làm sạch các khe sàn, bụi bẩn hoặc mảnh vụn. Tính năng làm sạch cạnh ba mặt (Triple-sided Edge Cleaning) thay thế hệ thống hai cạnh trước đây, giúp vệ sinh dọc tường và chân tường triệt để hơn.

Một người dùng trải nghiệm tính năng trên S7 Stretch Steam. Ảnh: Tineco

Tại thị trường Việt Nam, Tineco S7 Stretch Steam có giá bán lẻ 10,99 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

Quang Anh