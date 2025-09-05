Tineco giới thiệu giải pháp làm sạch thông minh tại IFA 2025

ĐứcTineco giới thiệu loạt sản phẩm, công nghệ làm sạch thế hệ mới tại triển lãm Điện tử tiêu dùng và Thiết bị gia dụng quốc tế (IFA) 2025, ngày 5-9/9.

Tại sự kiện này, Tineco lần đầu giới thiệu dòng máy Floor One S9 Scientist với tính năng StreakFree loại bỏ nước thừa lập tức. Máy trang bị công nghệ iLoop điều chỉnh lực hút và lưu lượng nước theo thời gian thực, cùng chế độ HydroBurst giúp xử lý vết bẩn khó nhằn. Với thiết kế mỏng 11 cm, máy có khả năng xoay 90 độ và đèn LED hỗ trợ chiếu sáng. Theo hãng, dòng máy này có thời lượng pin 75 phút, màn hình Pixel Light Display hiển thị màu sắc theo chế độ và mức độ bụi bẩn.

Các dòng sản phẩm mới dự kiến được Tineco ra mắt tại IFA 2025. Ảnh: Tineco

Sản phẩm tiếp theo tại triển lãm được giới thiệu là Tineco Floor One Station S9 Artist - máy lau sàn đầu tiên của hãng có trạm sạc tự động bổ sung nước nóng. Trạm sạc kích hoạt hệ thống FlashDry Self-Cleaning nâng cấp với hơi nước, khử khuẩn toàn bộ máy sau mỗi lần sử dụng. Thừa hưởng công nghệ thông minh từ Tineco S9 Scientist, sản phẩm này hứa hẹn mang lại trải nghiệm lau dọn nhẹ nhàng và không tốn công bảo trì.

Tineco Pure One A90S cũng được hãng giới thiệu, điểm nhấn là lực hút 270 AW và chổi cuốn 3DSense Master Brush tích hợp công nghệ DustSense, EdgeSense, LightSense và phát hiện loại sàn để tối ưu hiệu quả làm sạch. Công nghệ Clogless Master ngăn tắc nghẽn và chổi ZeroTangle chống rối tóc. Máy có màn hình LED và hiển thị 3D trực quan.

Gian hàng Tineco tại IFA 2024. Ảnh: Tineco

Theo bà Ling Leng, CEO Tineco, hãng đã bán hơn 19,5 triệu sản phẩm trên toàn cầu, tiếp tục mang đến nhiều công nghệ tiên tiến trong thời gian tới. "Chúng tôi tự hào mang danh mục sản phẩm mới đến IFA 2025, cam kết cung cấp công nghệ tiên tiến, định nghĩa lại cách người dùng chăm sóc ngôi nhà của mình", bà nói.

Ngoài các sản phẩm chủ đạo như Floor One S9 Scientist, Floor One Station S9 Artist và Pure One A90S, Tineco còn giới thiệu nhiều giải pháp khác như dòng Pure One S Series, Carpet One Cruiser, Chiere One Biz và Smart Water Dispenser tại Booth 114, Hall 9 ở IFA 2025. Các sản phẩm mới này dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay.

Tuấn Vũ