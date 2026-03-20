Tin xác thực trên Batdongsan đạt gấp đôi lượng truy cập

Các tin rao bán nhà đất thuộc nhóm được xác thực trên nền tảng Batdongsan có lượng người liên hệ mua cao gấp 2,4 lần tin thông thường, giúp tăng khả năng thanh khoản.

Theo đại diện nền tảng Batdongsan (thuộc tập đoàn PropertyGuru, khi tìm kiếm thông tin trực tuyến, người mua thường chịu rủi ro khi nhiều bài rao bán đăng hình ảnh ảo, giá cao hơn thị trường. Những người lần đầu mua nhà đất là nhóm dễ bị ảnh hưởng do chưa có kinh nghiệm giao dịch.

Do đó, đơn vị này tạo ra công cụ Tin xác thực để hỗ trợ người mua tiếp cận thông tin chuẩn hơn, có khả năng sàng lọc ngay từ đầu. Theo dữ liệu từ nền tảng công nghệ Batdongsan, kể từ khi ra mắt cuối năm 2024 các tin đăng thuộc nhóm xác thực ghi nhận lượng người xem cao hơn 1,8 lần và tỷ lệ liên hệ cao hơn 2,4 lần so với tin đăng thông thường.

Tính năng tin xác thực trên Batdongsan. Ảnh: Batdongsan

Theo đại diện nền tảng, trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà tăng lên, nhu cầu tiếp cận thông tin có kiểm chứng trở thành tiêu chí ưu tiên vì mỗi sai lầm có thể trả giá bằng hàng chục năm gánh nợ. Sự thay đổi trong hành vi người mua thể hiện rõ ở cách tiếp cận thông tin. Thay vì xem số lượng lớn tin rao, người dùng có xu hướng tập trung vào các nguồn đã được kiểm chứng nhằm tiết kiệm thời gian và hạn chế rủi ro.

Hệ thống Tin xác thực được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu này thông qua quy trình kiểm tra các yếu tố cơ bản của bất động sản trước khi hiển thị trên nền tảng.

Cụ thể, các tin đăng cần đảm bảo mức giá phù hợp với mặt bằng thị trường, hình ảnh và vị trí phản ánh đúng hiện trạng tài sản. Đồng thời, chủ tin đăng phải cung cấp thông tin pháp lý như sổ hồng, sổ đỏ hoặc hợp đồng mua bán hợp lệ để phục vụ quá trình xác thực.

Theo ông Bạch Dương, Tổng giám đốc nền tảng Batdongsan, việc phát triển Tin xác thực là một phần trong nỗ lực minh bạch thị trường, giúp người dùng tiếp cận các sản phẩm phù hợp và đáng tin cậy hơn.

Tuy nhiên, theo ông, các công cụ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, tham khảo. Bên cạnh việc sử dụng các nền tảng chuyên biệt, người tìm nhà cũng cần chủ động nhận diện những dấu hiệu của tin đăng thiếu độ tin cậy. Ông Dương ví dụ những tin đăng uy tín thường cung cấp thông tin rất cụ thể về bất động sản như khu vực, diện tích, mức giá rõ ràng, kèm chi tiết về pháp lý và hiện trạng nhà.

"Ngược lại, các tin 'mồi' thường dùng những cụm từ thu hút như 'bán gấp', 'giá cực rẻ', 'cực hiếm' nhưng mô tả chung chung, thiếu địa chỉ rõ ràng', ông Dương nói.

Ngoài ra, người tìm nhà cần thận trọng với những tin có mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung nhưng không có lý do hợp lý, hoặc sử dụng hình ảnh không phản ánh đúng thực tế tài sản.

Hoài Phương