Dấu ấn của Lý Nhã Kỳ trên cương vị Đại sứ Du lịch là vận động bầu chọn thành công vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Bổ nhiệm Đại sứ Du lịch là một trong những nỗ lực của ngành du lịch Việt Nam nhằm triển khai các giải pháp về xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm, để thu hút du khách theo kế hoạch của Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch.

Lý Nhã Kỳ (tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam từ tháng 9/2011 đến 9/2012.

Trong một năm đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch, Lý Nhã Kỳ đã góp phần giới thiệu hình ảnh một số vùng quê như Nam Định, Hưng Yên và đến hơn 10 quốc gia để quảng bá du lịch Việt Nam. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến thành tích kêu gọi tài trợ và vận động bầu chọn để vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều trong quá trình đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch, với những đóng góp của mình, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Lý Nhã Kỳ được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tặng bằng khen.

Trước khi bổ nhiệm, Lý Nhã Kỳ được biết đến chủ yếu là một diễn viên, doanh nhân. Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, từng nhận xét Lý Nhã Kỳ có lợi thế là người quan hệ rộng, nhiều kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội và khả năng ngoại ngữ tốt (tiếng Anh, Đức, Trung Quốc).

Bobby Chinn đảm nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam tại châu Âu từ tháng 7/2014 đến 7/2017. Sinh năm 1964 ở New Zealand, Bobby Chinn chuyển đến sống ở Việt Nam khoảng 20 năm, từ 1996, mở nhà hàng đầu tiên ở Hà Nội năm 2001 và TP HCM năm 2011. Năm 2013, ông mở nhà hàng Việt ở London, mang tên The House of Ho.

Là đầu bếp nổi tiếng thế giới, sành ẩm thực Việt, ông tham gia dẫn nhiều chương trình truyền hình thực tế về ẩm thực ăn khách như World Café Asia và World Café Middle East phát sóng trên kênh TLC, Bobby Chinn Cooks Asia trên kênh Discovery (Mỹ). Ông cũng là tác giả của cuốn sách ẩm thực Wild, Wild East.

Do đó, trong nhiệm kỳ, Bobby Chinn đã tích cực tổ chức và tham gia nhiều hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, đặc biệt là ẩm thực. Bobby Chinn nhận định Việt Nam có nhiều lợi thế để quảng bá du lịch, nhưng đối với ông thì ẩm thực vẫn là thế mạnh ưu tiên để quảng bá.

Tại các kỳ Hội chợ Du lịch Thế giới (WTM) tổ chức tại London, Bobby Chinn đều tham gia đoàn xúc tiến, giới thiệu ẩm thực Việt. Ẩm thực Việt cũng là nội dung được Đại sứ Du lịch truyền tải trong các chương trình mà ông tham gia.

Bà Anoa Suzanne Dussol Perran làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp nhiệm kỳ 10/2015 đến 10/2018. Bà là người Pháp gốc Việt, theo gia đình rời Việt Nam từ năm 4 tuổi. Không chỉ gây dựng được sự nghiệp ở Pháp, bà còn thành công trong lĩnh vực dịch vụ du lịch cao cấp tại Việt Nam, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch An Hoa.

Năm 1993, bà gây chấn động giới truyền thông khi thực hiện chuyến bay trực thăng lịch sử từ Paris đến Hà Nội trong vòng 3 tuần, qua 22 nước với 41 chặng dừng để trở về quê hương Việt Nam sau 35 năm xa xứ.

Chia sẻ với Tạp chí Quê hương, bà Anoa cho rằng để có thể thúc đẩy sự phát triển du lịch Việt Nam, cần phải có những cơ chế thông thoáng hơn, trong đó có visa. Trong nhiệm kỳ, bà đẩy mạnh hoạt động quảng bá văn hóa du lịch, liên kết với một số hiệp hội tại Việt Nam và Pháp.

Một trong những dấu ấn của Đại sứ Du lịch là dự án Ngôi nhà Việt Nam tại Pháp, ra mắt tháng 9/2017. Ngôi nhà được xây dựng trong vùng Hauts de Seine, cách trung tâm Paris khoảng một km. Đây là nơi giới thiệu đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế những tinh hoa văn hóa, du lịch Việt Nam: áo dài, nghệ thuật và đặc sản Việt Nam. Đây cũng là nơi tổ chức các sự kiện tìm hiểu, trao đổi văn hóa giữa hai nước Việt-Pháp.

Bà cũng là người đề xuất phát động chương trình “Năm Du lịch Việt Nam tại Pháp - 2016” và “Năm du lịch Pháp tại Việt Nam - 2017”, nhằm đẩy mạnh trao đổi khách giữa Việt Nam và Pháp.

Đạo diễn phim Kong: Skull Island được bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Anh và Mỹ vào tháng 3/2017, nhiệm kỳ ba năm. Là đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ, Jordan Vogt-Roberts bén duyên với Việt Nam khi sang đây ghi hình cho phim bom tấn của Hollywood.

Trên cương vị mới, anh tích cực tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam thông qua các hoạt động truyền thông, báo chí, nghệ thuật và các loại hình hoạt động khác hướng tới công chúng.

Trong đó điện ảnh là công cụ chính để Jordan quảng bá cho du lịch Việt Nam, thông qua việc mời các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên của Hollywood đến khám phá vẻ đẹp Việt Nam, giúp các đoàn làm phim nước ngoài tiếp cận với công tác làm phim tại đây. Cụ thể, tháng 7/2017, Đại sứ Du lịch mời Gareth Edwards, đạo diễn Star Wars đến thăm Tràng An, Ninh Bình và bay thủy phi cơ ngắm Hạ Long. Ngoài ra, anh cũng lên kế hoạch sản xuất phim ngắn để quảng bá các điểm đến hấp dẫn của Việt Nam.

Đạo diễn 'Kong: Skull Island' kể quá trình quay bom tấn ở Việt Nam

Dù bị tấn công trong một quán bar ở TP HCM hồi tháng 9/2017 khiến lịch trình quảng bá du lịch Việt ở Nhật bị huỷ, Jordan Vogt-Roberts vẫn bày tỏ tình cảm không thay đổi với Việt Nam.

Tháng 3 vừa qua, đạo diễn trẻ đã mặc chiếc áo đỏ gắn sao vàng ở ngực trái - lấy cảm hứng từ quốc kỳ Việt Nam, đến dự lễ trao giải Oscar lần 90 ở Los Angeles (Mỹ). Jordan Vogt-Roberts cho biết với cương vị Đại sứ Du lịch, anh muốn thể hiện hình ảnh Việt Nam với thế giới.

Ông Lee Chang Kun, tên Việt là Lý Xương Căn được Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam, nhiệm kỳ 12/2017 đến tháng 12/2020.

Ông Lý Xương Căn sinh năm 1958 tại Seoul, Hàn Quốc, là hậu duệ đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ và là hậu duệ đời thứ 26 của Lý Long Tường - vị hoàng thúc đã cùng một số tôn thất nhà Lý vượt biển sang Cao Ly lẩn tránh do những biến cố trong cuộc chuyển giao quyền lực giữa nhà Lý và nhà Trần. Ông hiện sống và làm việc tại Việt Nam, là Ủy viên Uỷ ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tháng 9/2014.

Với vai trò Đại sứ Du lịch, ông Lý Xương Căn hướng đến mục tiêu quảng bá du lịch Việt Nam, góp phần phát triển mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Mới đây, ông đã gửi Tổng cục Du lịch đề xuất mở văn phòng đại diện du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. Theo đó, văn phòng này sẽ đảm nhiệm vai trò là cơ quan đại diện chung cho du lịch Việt Nam với 4 nhiệm vụ: Xây dựng và điều hành trang web bằng tiếng Hàn để quảng bá du lịch Việt Nam; cung cấp thông tin về Việt Nam và du lịch Việt Nam cho du khách; hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam trong việc xây dựng và tổ chức các chương trình du lịch; hỗ trợ các cơ quan và doanh nghiệp ở Việt Nam tổ chức các sự kiện xúc tiến du lịch, tuyên truyền quảng bá sản phẩm, điểm đến Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chi phí mở văn phòng sẽ do Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn chịu trách nhiệm. Mọi hoạt động của văn phòng sẽ tuân theo pháp luật Hàn Quốc, chịu sự quản lý, giám sát trực tiếp của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Nếu được thông qua, đây sẽ là văn phòng đại diện đầu tiên của Tổng cục Du lịch Việt Nam tại nước ngoài.

