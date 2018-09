Quảng Nam rà soát việc đổi hơn 170 ha đất lấy 2,5 km đường

Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam vừa có báo cáo về bốn dự án đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao, hay còn gọi là đổi đất lấy hạ tầng) trên địa bàn.

Trong đó, hai dự án ký hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Bách Đạt (hiện đổi tên thành Công ty Bách Đạt An) và Công ty cổ phần đầu tư đô thị Đất Quảng để xây dựng đường nối ĐT 603A với ĐT 607, đường ĐT 603 (chạy qua thị xã Điện Bàn).

Tuyến đường ĐT 603A nối ĐT 607 đi qua dự án của công ty Bách Đạt An. Ảnh: Đắc Thành.

Dự án đường nối ĐT 603A với ĐT607 dài 1,9 km, vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng; đổi lại tỉnh Quảng Nam phải giao cho Công ty Bách Đạt An sáu dự án với hơn 100 ha.

Với dự án đường ĐT 603 với chiều dài 646 m, rộng 33 m, vốn đầu tư hơn 36 tỷ đồng chưa tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty Đất Quảng ba dự án với diện tích 69 ha.

Thời gian qua, dư luận cho rằng hai dự án trên đầu tư tuyến đường ngắn nhưng được giao nhiều đất; sau khi được giao đất thì chủ đầu tư thi công chậm trễ.

Tuyến đường ĐT 603A nối ĐT 607 thi công chưa xong nhưng đã hết thời hạn theo hợp đồng. Ảnh: Đắc Thành.

Sở Kế hoạch đầu tư Quảng Nam cho hay, tuyến đường do Công ty Bách Đạt An đầu tư đã hoàn thành được 72%, do vướng giải phóng mặt bằng nên chậm tiến độ so với hợp đồng ký kết. Hiện tỉnh mới giao cho nhà đầu tư ba khu đất với diện tích hơn 47 ha; ba khu còn lại đang san lấp, giải phóng mặt bằng.

“Dự án được nhà đầu tư đề xuất năm 2014, tỉnh phê duyệt tháng 9/2015, thời điểm đó giá đất trên thị trường giảm theo xu hướng chung của cả nước nên việc cân đối quỹ đất với diện tích hơn 105 ha là phù hợp”, Sở Kế hoạch Đầu tư giải thích.

Với tuyến đường do Công ty Đất Quảng đầu tư, Sở cũng cho hay do vướng mặt bằng nên mới thi công được 30%; đến nay tỉnh chỉ giao cho nhà đầu tư một khu đất với diện tích hơn 5 ha.

Đường ĐT 603A nối ĐT 607 dài hơn 4 km, trong đó có 2,5 km theo hình thức dự án BT. Ảnh chụp màn hình.

"Hai dự án trên được đề xuất thực hiện từ năm 2014 đến 2016, thời điểm giá đất ổn định ở mức khá thấp, hiện giá đất trên thị trường tăng cao, vì vậy quỹ đất cân đối cho các dự án còn thừa" văn bản của Sở Kế hoạch nêu.

Trước diễn biến trên, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với các sở liên quan rà soát, xác định lại giá đất hiện hành đối với các khu đất còn lại đã thỏa thuận cho nhà đầu tư.

Trường hợp giá trị quỹ đất để thanh toán lớn hơn giá trị dự án BT, thị xã Điện Bàn đề xuất UBND tỉnh việc xử lý phần chênh lệch theo hướng giảm diện tích đất giao cho nhà đầu tư.