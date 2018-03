Những gánh hàng rong bám víu trên vỉa hè đô thị

Đằng sau nhiều gánh hàng rong đang bám chặt vào vỉa hè đô thị, là một vấn đề chưa lời giải của kinh tế vĩ mô Việt Nam.

Chị nhớ cái đận anh Được kinh doanh cửa hàng in. Anh nhận in thiệp cưới, in danh thiếp. Tiền vốn mua máy in 10 triệu, do anh tích cóp sau bao năm đi bán rong, lớn lắm vì hồi đó vàng chưa tới 500 ngàn một chỉ. Được 3 tháng, máy in hỏng. In ra sản phẩm bị lỗi, khách hàng bắt đền. Tiền sửa máy in đắt bằng nửa cái máy in. Ông chủ bị đổ nợ.

Rồi cái vụ bán cơm cũng thất bại, vì quán cơm thuê mặt bằng ở Ngã tư Lò mổ, đường Trần Đại Nghĩa, là khu ven thành phố. Người ăn cơm bụi chủ yếu vào buổi trưa, đi làm ở mấy công ty, nhà máy gần đó. Buổi tối vắng khách. Bán cơm muốn không lỗ, ngày phải được hơn 100 đĩa.

Chi phí cơ bản mỗi tháng, tiền thuê mặt bằng quán cơm 2,5 triệu, tiền mua đồ dùng nguyên liệu 3 triệu. Bán mấy tháng thì tiền lời không thấy, tiền vốn cũng bay gần hết. Anh chị lại dẹp.

Nếu bỏ tàu hũ, bỏ vỉa hè, đi làm thuê cho người ta, như rửa chén, chị tính: tiền công chắc được 4 triệu chỉ đủ nuôi con bé lớn đang học năm 3. Ngoài tiền học phí và sách vở, tiền nó ăn mỗi ngày 20 ngàn, lên tới hai triệu một tháng là ít nhất. Thế thì 4 đứa nhỏ còn lại làm sao đi học?

Hỏi chị Nhung: “Sao chị ngoan cố thế? Cứ bám víu vào Sài Gòn làm chi cho cơ cực vậy?” Chị bảo: “Chị thử chứ. Mà xui tận mạng, cách nào cũng đổ bể hết trơn”.

Ở quê có 6 sào ruộng, nếu thời tiết không mưa nắng bất thường thì năm cấy được 2 vụ. Nhà chị giữa một bên đồng một bên núi. Ruộng ở khu đất núi, không có thủy lợi nên trời không mưa, hồ chứa không có nước thì chỉ cấy được một vụ. Mùa hè miền trung rất khô, có năm nắng thiêu cháy hết lá cây. Còn khi lụt thì lại “lụt bự quá”. Có năm làm đất sẵn rồi, nhưng trời không mưa nên vụ hè thu bị đổ bể. Còn có khi tháng 9-10 lại mưa quá to, ngập lụt hết cả một vùng, cũng nhìn đất mà lắc đầu. Gia đình nào có đất vườn thì trồng được thêm vụ đậu, nhưng nhà chị thì không có, chỉ có ruộng với mảnh đất đủ xây cái nhà và mảnh sân con.

Có lần chị định buôn bán ở quê nhưng ế quá. Nhà bà chị làm bánh hỏi bán mà mỗi ngày chỉ bán được có 3 kg. “Ở quê ai cũng nghèo, mấy ai mua nhiều đâu bán”, chị bảo.

Mấy năm trước anh chị thử nuôi heo nái. Nuôi tới 4 con heo nái. Một con thì bị ốm chết. Chỉ có 2 con sinh con, sau gần một năm bán đi cả bầy đều bị lỗ. Vì tiền cám và tiền heo vốn đã bằng tiền bán heo, tính ra lỗ công nuôi và rau rợ củi lửa cả năm trời.

Chị bàn với chồng nuôi thêm đàn gà mấy chục con. Năm 2015 nó bị dịch cúm vào tháng 7 nóng nhất. Chết gần hết. Từ đó, anh bảo chỉ nuôi vài con để ăn. Nuôi chó thì chó bị trộm. Cuối cùng, anh chốt: “Mệt. Không có nuôi con gì hết”.

Chồng chị 51 tuổi, ở nhà coi lúa làm ruộng. Anh bị huyết áp và yếu, không làm nổi việc nặng. Anh phải ở nhà trông mẹ và hai đứa con cho chị yên tâm đi bán đến khi hai thằng học xong.