Nhiều người bỏ học, bỏ nhà đi theo 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Công an thu nhiều chai nước lạ ở điểm giảng đạo 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Từng tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”, Tuấn (23 tuổi, ở TP Thanh Hóa) đã bỏ cuộc. Sau Tết Nguyên đán 2017, một hôm đang ngồi học trên giảng đường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), Tuấn được bạn nam cùng lớp bắt chuyện, hỏi nhiều câu lôi cuốn. "Bạn ấy hỏi em có biết ai sinh ra loài người?", Tuấn nhớ lại.

Khi Tuấn đang tò mò, đặt câu hỏi ngược lại thì người bạn hẹn gặp ở một nơi yên tĩnh, với lý do đang ở chỗ đông người, ồn ào nên không tiện nói chuyện. Theo lời hẹn, Tuấn và bạn gặp nhau ở một quán cà phê chiều cùng ngày. Đang nói chuyện, bạn gọi thêm một người đàn ông đến.

Sau lời chào thân thiện, người đàn ông cho Tuấn xem các tài liệu, clip liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Ông ta nói về vạn vật trong vũ trụ, ngày tận thế và tương lai loài người sẽ ra sao sau khi mất đi ở thế giới này…

Bị cuốn hút, Tuấn đi theo họ đến ngôi nhà ở đường Bà Triệu, TP Thanh Hóa. Bước lên tầng hai, cậu thấy nhiều người, gồm cả già trẻ, trai gái, có cả trẻ em, cùng nhau sinh hoạt và nấu ăn tập thể. Tuấn phải chờ người gọi là "chấp sự" từ Hà Nội vào để làm lễ nhập hội.

20h cùng ngày, người đàn ông gọi là "chấp sự" đến. Tất cả mọi người xếp thành hàng ngang và được phát cho chiếc áo choàng. Tiếp đó từng người một vào nhà vệ sinh với ông này để làm lễ. Lúc hành lễ, mắt ai cũng phải nhắm, hai tay đan vào nhau chắp trước ngực và được dội một thứ nước trên đầu. Người "chấp sự" sau đó đặt một tay lên đầu Tuấn và đọc lời xin nhập hội.

Nhiều chai chứa chất lỏng lạ được tìm thấy trong căn nhà của "Hội thánh Đức Chúa Trời" ở TP Thanh Hoá. Ảnh: CA.

Mọi người được ăn một mẩu bánh màu trắng không mùi vị, uống một loại nước màu đỏ. Đó là nghi thức trong các buổi lễ. Tuấn được ghi tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại vào một cuốn sổ lớn. Việc ghi vào cuốn sổ đó được xem như giấy khai sinh, là ngày được sinh ra, "ngày sinh nhật tâm hồn của chính mình".

Gia nhập hội, Tuấn phải tuân theo những điều luật nghiêm ngặt như: không thờ cúng tổ tiên, không ăn tiết, không ăn đồ cúng, phải tham dự lễ vào ngày thứ bảy... Những người có chức vị trong Hội thánh còn giải thích với Tuấn dù cố gắng học tập, lao động kiếm tiền cũng không ích gì vì cuối cùng cũng chết. Điều này khiến cậu không tha thiết với cuộc sống hiện tại.

Sau ngày dự lễ gia nhập “Hội thánh Đức Chúa Trời”, đầu óc Tuấn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến họ, luôn lo nghĩ không biết ngày tận thế sẽ đến lúc nào. "Mỗi khi nhìn bố mẹ, bàn thờ tổ tiên hay các ngôi chùa, em cứ có cảm giác đó đều là ma quỷ nên chủ động tránh xa", Tuấn nói.

Theo Tuấn, một điều lạ ở hội nhóm này là người tham gia đều xưng hô với nhau bình đẳng, không phân biệt trên dưới, tuổi tác, họ hàng, kể cả bố mẹ đều xưng hô là "anh em". Họ giải thích tất cả đều là con của Đức Chúa Trời, không biết ai sinh trước hay sau nên phải gọi như thế.

Tuấn tích cực tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời” suốt một tuần. Khi phát hiện con trai có biểu hiện khác thường, bố mẹ tìm cách khuyên bảo, giúp cậu bình tâm lại. Những ngày sau đó, Tuấn không đến điểm tập trung của hội. Khi các trưởng nhóm gọi điện, cậu lấy lý do bận. Khoảng nửa tháng sau, Tuấn mới dứt hẳn với hội nhóm này. Hiện Tuấn có một công việc ổn định gần nhà.

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu của "Hội thánh Đức Chúa Trời" tại Thanh Hoá. Ảnh: CA.

Bỏ học, bỏ nhà đi theo Hội thánh

Từ khi con gái 20 tuổi theo “Hội thánh Đức Chúa Trời”, cuộc sống gia đình ông Dương ở thị trấn Triệu Sơn (Triệu Sơn, Thanh Hóa) đảo lộn. Nửa năm trước, con gái ông đang là sinh viên năm nhất một đại học lớn tại Hà Nội bỗng thay đổi tâm tính, đòi bỏ gia đình đi theo Hội thánh.

“Nó bảo mọi thành quả của mình đều được thánh ban cho. Mình làm được một triệu đồng nên giữ lại 90%, còn 10% nộp vào hội. Nộp càng nhiều thì lên thiên đường càng sướng”, ông kể lại và cho biết con gái hay nói những lời lạ lẫm, thường xuyên bỏ nhà, bỏ học đi truyền đạo.

Được gia đình kiên trì động viên, con gái ông Dương đã nghỉ học ở Hà Nội để về quê học ngôi trường mới. Hiện tâm lý nữ sinh đã ổn định, kết quả học tập tốt.

Không may mắn như ông Dương, sau nhiều tháng lặn lội tìm vợ và ba đứa con đi biệt tích hơn nửa năm nay, ông Tĩnh (51 tuổi, ở xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đành chấp nhận sống một mình.

Ông Tĩnh cho biết cuối năm 2017, đang làm ăn xa nhà, nghe tin người vợ 50 tuổi và ba đứa con (hai con trai đang học đại học, con gái út học lớp 10) bỏ nhà theo “Hội thánh Đức Chúa Trời”, ông vội trở về thì thấy nhà cửa bỏ hoang, bàn thờ tổ tiên không còn. Thương nhớ vợ con, ông lặn lội đi tìm.

Biết vợ con đang ở một điểm hoạt động của Hội thánh trên huyện Triệu Sơn, cách nhà 40 km, ông Tĩnh tìm đến khuyên ngăn nhưng bất thành. “Có lần vợ và con gái về nhà, anh em đến khuyên ngăn nhưng không được. Tôi dọa nhốt con gái, nó dọa lại nếu thế sẽ tự tử. Tôi đành để nó tiếp tục đi”, ông Tĩnh kể.

Cả nghìn người dân theo dõi công án khám xét căn nhà 744 Quang Trung 3, chiều 27/4. Ảnh: Lê Hoàng.

Trước đó chiều 27/4, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Phòng PA88 - Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương đã kiểm tra hành chính căn nhà 774 Quang Trung 3 do ông Võ Thái Dương thuê để kinh doanh. Nhà chức trách thu giữ một số chai nước, tài liệu của "Hội thánh Đức Chúa Trời". Bốn người trong nhà (gồm một nam, ba nữ) được mời về trụ sở lấy lời khai.

Công an các huyện Ngọc Lặc, Thiệu Hoá, TP Thanh Hoá cũng đang điều tra một số địa điểm được cho là có hoạt động tôn giáo trái phép.

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa) đã gửi công văn đến các địa phương yêu cầu tuyên truyền cho người dân thực hiện tự do tín ngưỡng đúng pháp luật. Ban Tôn giáo đề nghị cơ quan chức năng khi phát hiện có người tuyên truyền, phát triển "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" thì yêu cầu dừng ngay việc truyền đạo, nếu cố tình vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Ước tính tại Thanh Hóa có hàng trăm người gia nhập "Hội thánh Đức Chúa Trời", trong đó có nhiều sinh viên, giáo viên.

*Tên nhân vật được thay đổi.