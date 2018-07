Nhiều địa phương nóng 41 độ C

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm

Bước sang ngày thứ sáu của đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm, nền nhiệt nhiều nơi ở Bắc và Trung Bộ tiếp tục tăng. Hà Nội cùng các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là tâm nóng.

Nhiệt độ lúc 13h chiều nay ở 10 tỉnh thành thuộc khu vực trên đều từ 38,5 đến trên 40. Độ ẩm không khí chỉ 40-50%, với đà nắng gay gắt như hiện nay, cao nhất hôm nay ở miền Bắc sẽ khoảng 41, miền Trung xấp xỉ 42 độ C.

Cơ quan khí tượng ghi nhận hai ngày qua người dân miền Bắc và miền Trung phải chịu đựng nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ tại Nho Quan (Ninh Bình), Tĩnh Gia, Bái Thượng (Thanh Hóa) đã lên 41, cao nhất trong đợt này.

10 địa danh khác nóng 40 độ C, trong đó có 6 điểm ở miền Bắc gồm: Chi Nê (Hòa Bình); Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); Sơn Tây (Hà Nội); TP Hưng Yên (Hưng Yên); TP Nam Định (Nam Định); TP Phủ Lý (Hà Nam).

Một số người dân vào hang Lèn Cò (Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An) tránh nắng nóng. Ảnh: Nguyễn Hải.

Nắng như đổ lửa khiến đường phố vắng vẻ hơn từ 12 đến 16h. Điều hòa của công sở và gia đình chạy hết công suất. Bể bơi, sông hồ đông người đến tắm hơn thường lệ. Nhiều lao động ở Thanh Hóa đã bị sốc nhiệt. Ở Nghệ An, một số gia đình vào hang núi tránh nóng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng còn duy trì hết ngày mai (6/7) ở miền Bắc và hết ngày 8/7 miền Trung. Chiều tối mai, một vùng xoáy thấp phát triển, Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa giông với nguy cơ rất cao kèm dông sét, tố, lốc và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, từ ngày 28/6 nắng nóng xuất hiện cục bộ ở Bắc và Trung Bộ. Đến ngày 30/6, gần như toàn bộ miền Bắc và miền Trung trải qua nắng nóng gay gắt (từ 37 đến dưới 39 độ C). Riêng đồng bằng Bắc Bộ và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nắng nóng đặc biệt gay gắt, cao nhất ngày từ 39 độ trở lên.

Cơ chế dẫn tới say nóng và cách xử lý kịp thời

Cơ chế dẫn tới say nắng và cách xử lý kịp thời.