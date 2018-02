Người dân trở lại Thủ đô, đường Pháp Vân-Cầu Giẽ ùn tắc

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ nhiều giờ chiều mùng 4 tết

Ùn ứ kéo dài trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Video: Trần Huấn

Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, từ 16h đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng ùn ứ phương tiện giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ chiều về Hà Nội. Đến 18h, hàng nghìn ôtô ùn tắc kéo dài nhiều km trên tuyến đường này.

Hàng nghìn phương tiện ùn ứ tại khu vực trạm soát vé đường Pháp Vân-Cầu Giẽ chiều mùng 4 Tết. Ảnh: Mạnh Cường.

Chị Nguyễn Hoàng Thuỳ (Thanh Hoá) cho biết, lúc 18h xe ôtô gia đình chị cách trạm soát vé Pháp Vân chỉ 7 km, nhưng phải mất một tiếng sau xe mới đi qua trạm.

Trên quốc lộ 1A cũ, lưu lượng giao thông tăng cao cộng với việc một số phương tiện tránh đường cao tốc đi vào nên cũng gây ra ùn ứ tại một số điểm.

Giao thông tại các cửa ngõ khác của Thủ đô như Quốc lộ 3, 5, 6... mật độ giao thông không cao.

Tại các bến xe liên tỉnh Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm và ga Hà Nội, lượng phương tiện và người cũng tăng cao hơn những ngày trước đó nhưng không ùn tắc. Tuy nhiên, xung quanh các bến xe đã xuất hiện một số xe khách dừng đỗ, trả khách tùy tiện gây cản trở giao thông.

Lúc 17h, đường Pháp Vân-Cầu Giẽ, hướng đi Hà Nội ùn tắc kéo dài. Ảnh: Mạnh Cường.

Theo Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, tình trạng ùn ứ kéo dài xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường xung quanh nhiều đền, chùa trên địa bàn Hà Nội và TP HCM; nguyên nhân là do mật độ người tham gia giao thông tập trung về khu vực này quá lớn.

Trong 6 ngày nghỉ Tết nguyên đán (từ ngày 14-19/2 tức từ ngày 28 đến mùng 4 Tết) tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Toàn quốc xảy ra 231 vụ, làm chết 179 người, bị thương 186 người. Đặc biệt, tai nạn giao thông tăng cao, liên tục trong 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết; trong đó nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy...

Cảnh ùn tắc trên tuyến đường Pháo Vân-Cầu Giẽ lúc 18h ngày mùng 4 Tết. Ảnh: Mạnh Cường.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày cao điểm còn lại của Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội xuân 2018, ngày 19/2, Phó thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành và Ban an toàn giao thông tỉnh, thành tập trung chỉ đạo lực lượng công an và thanh tra giao thông đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm khắc, triệt để các hành vi vi phạm, không nể nang, không xuê xoa.

Các cơ quan chức năng bố trí lực lượng, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho nhân dân trở về thành phố khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; đặc biệt là các tuyến giao thông hướng về Hà Nội, TP HCM, các khu vực giao thông trọng điểm phức tạp như cảng hàng không, nhà ga, bến xe..

Võ Hải - Mạnh Cường