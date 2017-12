Người dân Sài Gòn, Hà Nội đổ về trung tâm đón Giáng sinh

Tối 24/12, trời Sài Gòn khá mát. Dòng người từ khắp nơi đổ về trung tâm TP HCM đón Giáng sinh khiến các tuyến đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… tắc nghẽn.

Dưới ánh đèn màu rực rỡ, các xe nối đuôi nhau nhích từng chút một. Càng về khuya, lượng xe càng đông. Các bãi giữ xe ở quận 1 nhanh chóng kín chỗ, có nơi thu đến 20.000 đồng một xe máy.

Khu vực trung tâm Sài Gòn đông nghịt đêm Noel. Ảnh: Duy Trần.

Hàng trăm công an, CSGT, dân phòng… cùng nhiều lực lượng phối hợp điều tiết giao thông, ổn định trật tự. Họ liên tục nhắc nhở những người đậu xe máy dưới lòng đường di chuyển để tránh ùn tắc.

Vợ chồng anh Thái Duy Vũ (ngụ Gò Vấp) chở con gái 4 tuổi vào quận 1 chơi lễ. Đường đông nên anh chị đi hết gần một tiếng cho đoạn đường chừng 10 km, ùn ứ nặng nhất tại đoạn Lê Duẩn.

"Mất gần 20 phút cho một km đường ở đây. Chen chúc hơi mệt nhưng thấy con gái thích thú nên vợ chồng mình cũng vui. Bé thấy đèn màu giăng khắp đường, ông già Noel thì thích lắm, tíu tít hoài", anh Vũ nhìn con gái âu yếm.

Các điểm quanh nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, các trung tâm thương mại... đông nghịt người. Nhiều bạn trẻ, em bé đầu cài nơ tuần lộc, mặc đồ ông già Noel thi nhau chụp ảnh kỷ niệm.

Nhà thờ Đức Bà vẫn là nơi đông người nhất. Ảnh: Duy Trần.

Dù nhà thờ Đức Bà đang được quây kín để sửa chữa, nhà thờ cũng không tổ chức hoạt động đón Giáng sinh như mọi năm, nhưng khu vực này đông người vui chơi nhất.

Nhóm bạn năm người của Trà My từ Thủ Đức đến đây từ 20h. Cũng như đông đảo người khác, họ chụp hình, ngồi ăn quà vặt, ngắm đường phố. "Năm ngoái tụi em cũng đi cùng nhau, đông không có chỗ ngồi luôn. Năm nay vắng hơn, có lẽ do nhà thờ đang trùng tu nên ít ai đến", My chia sẻ.

Có khá nhiều nhóm thanh niên bán bình xịt tuyết vừa tổ chức phun bọt tuyết vào nhau. Một số người tại khu vực công viên, giáp đường Nguyễn Du xịt bọt tuyết vào nhóm cô gái đang dạo chơi khiến khu vực này náo loạn. Có thiếu nữ bị phun bọt trắng đầu ôm mặt nức nở.

"Bọt tuyết bay vào mắt cay xè, tóc mình thì rối bù. Các anh đó quá đáng lắm", cô nói. Lực lượng thanh niên xung phong phát hiện vụ việc đến hỗ trợ, nhắc nhở các thanh niên.

Tại khu vực công viên đối diện nhà thờ Đức Bà, các nhóm bán hàng rong trải bạt, giấy báo lên thảm cỏ cho khách ngồi nhưng không dọn dẹp khiến khu vực này đầy rác.

Hơn 23h, khu vực trung tâm thành phố vẫn chưa "hạ nhiệt", các tuyến đường xe vẫn nườm nượp nối đuôi nhau.

Người dân Hà Nội đổ về trung tâm và các nhà thờ đón Noel. Ảnh: Giang Huy.

Tương tự, ngay từ chiều nhiều tuyến đường ở Hà Nội xảy ra tình trạng ùn ứ. Đường dẫn về Nhà thờ lớn, Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Cửa Bắc... và các tuyến cửa ngõ như đường Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Trường Chinh, Láng, Nguyễn Chí Thanh, Cầu Giấy... đông nghịt người và phương tiện. Dòng người nối đuôi nhau, làn xe không thể phân định rõ ràng.

Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm thu hút hàng nghìn người dân đổ về. "Tôi và gia đình đến đây ăn tối lúc 19h, giao thông không quá đông đúc nhưng sau 30 phút trở ra thì đông nghẹt, bị chặn đường. Tôi phải gửi xe, đi bộ gần 2 km mới vào được Nhà thờ lớn", anh Trịnh Huy Bình nói.

Thiếu nữ Hà Nội ghi lại khoảnh khắc vui Giáng sinh. Ảnh: Giang Huy.

Dịch vụ gửi xe máy và ôtô tăng đột biến, vườn hoa, vỉa hè, lòng đường các tuyến phố trung tâm biến thành bãi gửi xe. Giá từ 20.000 đến 50.000 đồng một xe máy, ôtô khoảng 200.000 đồng, tuỳ vị trí.

* Đường phố Hà Nội ùn tắc trong tối 24/12