Người dân ném bom xăng, đốt chòi canh khi xua đuổi cát tặc

Tối 8/4, hàng trăm người dân các thôn 7, 8, xã Thiệu Đô (huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá) tập trung ra bờ sông Chu để xua đuổi những tàu hút cát trái phép. Bà con mang theo nhiều chai xăng và xếp gạch đá trên bờ nhằm đáp trả “cát tặc”.

Nạn hút cát trái phép khiến đê sông Chu ở xã Thiệu Đô bị sạt lở sâu, "ngoạm" vào đất canh tác. Ảnh: Lê Hoàng.

Ông Lê Văn Duy, Trưởng công an xã Thiệu Đô cho hay, khoảng 20h cùng ngày, phát hiện 4 tàu hút cát đang cắm vòi rồng xuống lòng sông, người dân châm lửa vào các chai xăng, dùng gạch đá ném về phía tàu cát. Khi tiếp cận một trong số tàu hút cát lậu, người dân trông thấy ông Hoàng Bình Thuỷ - Phó chủ tịch xã Thiệu Đô và 4 công an xã trên tàu. Cho rằng nhóm cán bộ này có dấu hiệu mờ ám, họ hô hoán giữ cả người cùng xe máy, ép lên công an huyện làm việc.

Trong cơn giận dữ, người dân đốt luôn hai chòi canh của chính quyền dựng gần bờ sông để xử lý cát tặc. Một số vật dụng như giường chiếu của lực lượng chức năng bị đốt cháy nham nhở. Chiếc thuyền sắt của xã dùng để tuần tra cũng bị dân làng ném “bom xăng” khiến hư hỏng và trôi mất.

Quá nửa đêm, sau cuộc làm việc tại trụ sở công an huyện, người dân mới trở về nhà. Khoảng 9h hôm nay, hàng trăm người xã Thiệu Đô lại kéo về trụ sở xã yêu cầu giải quyết tình trạng cát tặc hoành hành và trả lời câu hỏi có hay không việc tiếp tay của lực lượng chức năng. Quốc lộ 45 đoạn qua xã Thiệu Đô bị ách tắc cục bộ. Cảnh sát buộc phải huy động lực lượng phân làn, ổn định an ninh. Hơn 11h, người dân giải tán sau khi được bí thư, chủ tịch xã mời vào hội trường giải thích.

Giường chiếu trong chòi canh của lực lượng chức năng bị người dân đốt. Ảnh: Lê Hoàng.

Chiều 9/4, hàng trăm người dân tiếp tục đánh trống kéo ra bờ sông Chu phản ứng. Hơn 14h, đại diện chính quyền huyện Thiệu Hoá, công an và các ngành liên quan phải tổ chức một cuộc đối thoại với người dân tại nhà văn hoá thôn 7.

“Tình trạng khai thác cát vô tội vạ diễn ra khoảng 5 năm nay. Nhiều hécta hoa màu, bờ bãi đã bị cuốn xuống lòng sông”, ông Hoàng Văn Thành - người dân xã Thiệu Đô phản ánh. Ông cho hay, cả trăm thửa đất trồng dâu, ngô, mía của người dân cùng một số mồ mả cũ đã bị sạt suống sông Chu. Người dân nghi ngờ có việc tiếp tay, làm ngơ của một số cán bộ địa phương khiến nạn cát tặc không được xử lý dứt điểm.

Trưởng công an xã Thiệu Đô Lê Văn Duy lý giải, nhóm cán bộ người dân phát hiện trên tàu cát “là đang đi làm nhiệm vụ chứ không phải mờ ám như bà con nghĩ”. Theo ông Duy, đêm qua tổ công tác của xã đã bắt được hai tàu hút cát trái phép, giao cho công an huyện xử lý. Ông cho rằng vụ lộn xộn đêm 8/4 rất may không có người dân hay cán bộ nào bị thương.

Người dân xã Thiệu Đô căng băng rôn phản đối cát tặc lộng hành. Ảnh: Lê Hoàng.

Xã Thiệu Đô có mỏ cát số 3, từng được UBND tỉnh Thanh Hoá cấp phép khai thác nhưng đã hết hạn, UBND huyện Thiệu Hoá đã yêu cầu đóng cửa mỏ. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tàu hút cát vẫn hoành hành ở vùng này. Sau mỗi đêm, bãi sông ở Thiệu Đô lại lở vào vài chục mét.

Dọc bờ sông Chu đoạn qua huyện Thiệu Hoá có hàng chục điểm sạt lở kéo dài khiến hoa màu, cây cối của người dân bị cuốn trôi, nhiều đoạn hở hàm ếch, ăn sâu vào bờ bãi, đe doạ đê kè và làng mạc.