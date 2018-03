Nam sinh đột nhập lên máy bay ở Vinh trong tình trạng ảo giác

Một thanh niên vượt nhiều lớp an ninh đột nhập lên máy bay ở Vinh

Chiều 7/3, bác sĩ Nguyễn Cảnh Hùng - Trưởng khoa điều trị cai nghiện và giám định sức khỏe tâm thần, Bệnh viện tâm thần Nghệ An cho hay, nam bệnh nhân (21 tuổi, trú tại thành phố Vinh) người được xác định đã trèo bờ rào đột nhập sân bay Vinh hôm 3/3 đang điều trị tại khoa.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã tiến triển, song giao tiếp lời nói vẫn trong trạng thái hoang tưởng do ảo giác; nếu tiến triển tốt thì mất nửa tháng nữa anh này mới có thể xuất viện.

Bệnh viện nơi nam sinh đang điều trị. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo bác sĩ Hùng, ngày 3/3 bệnh nhân trên được người thân chuyển tới bệnh viện trong trạng thái ảo giác, nói năng lung tung. Anh này kể chạy xe máy tới nhà xe sân bay, sau khi bỏ lại xe thì trèo bờ rào để chạy lên máy bay nhằm được ra Hà Nội đi chơi với bạn...

"Dù không kiểm test nhanh nước tiểu, song theo kinh nghiệm chuyên môn thì những biểu hiện về trạng thái, lời nói của bệnh nhân thể hiện anh ta bị ảo giác liên quan tới sử dụng chất ma túy", bác sĩ Hùng phân tích.

Hồ sơ tại bệnh viện xác định, tháng 10/2017, bệnh nhân từng nhập viện điều trị liên quan tới rối loạn tâm thần do sử dụng chất ma túy; sau thời gian điều trị tại bệnh viện được cho ngoại trú.

Theo lời kể của người thân bệnh nhân với bác sĩ, từ ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết) thanh niên này có biểu hiện không bình thường khi thường xuyên tỏ ra sợ người lạ hãm hại nên "xin ngủ chung với bố và bỏ tỏi vào túi quần để trừ ma...".

Lãnh đạo công an thành phố Vinh cho hay đã nắm được vụ việc và biết nam sinh bị tâm thần, song Cảng vụ và an ninh sân bay không chuyển hồ sơ vụ việc nên đơn vị không vào cuộc.

Cũng trong ngày hôm nay tại sân bay Vinh, một bốt canh gác gần sát với tường rào ngăn cách đường vào cổng VIP được Cảng hàng không lắp đặt nhằm tăng cường bảo vệ, ngăn các trường hợp đột nhập trái phép.

Tường rào khu vực được xác định đã bị nam sinh trèo qua hôm 3/3. Ảnh: Nguyễn Hải

Trước đó, trên chuyến bay VN126 từ sân bay Vinh đến TP HCM dự kiến cất cánh lúc 12h55 ngày 3/3, tiếp viên trưởng đã phát hiện có một người không có thẻ hành khách. Nhân viên hàng không sau đó áp giải người này xuống để bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý...

Cục Hàng không đánh giá sự việc nêu trên chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là sự cố uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh, an toàn hàng không nên xử phạt 40 triệu đồng với Cảng hàng không Vinh; 4 nhân viên an ninh sân bay Vinh số tiền 10 triệu đồng mỗi người, đồng thời rút giấy phép hành nghề hai tháng; một nhân viên dịch vụ mặt đất bị phạt 4 triệu đồng.

Cán bộ trường Đại học Vinh xác nhận, người gây ra sự cố này là sinh viên năm thứ hai, khoa xây dựng. Thời điểm đột nhập sân bay Vinh, anh này chưa có giấy xin phép nghỉ học để chữa bệnh tâm thần.