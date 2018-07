Mưa lớn trên cả nước đến hết ngày 16/7

Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm qua tới nay có mưa, một số nơi mưa to trên 40-50 mm, như: Văn Lý (Nam Định), Thái Bình, Ninh Bình... Nguyên nhân là dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp nằm trên vịnh Bắc Bộ, kết hợp với đới gió Đông Nam của khối không khí biển đang lấn mạnh vào.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm nay các hình thái thời tiết xấu tiếp tục hoạt độngmạnh, gây mưa to ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Sau đó, mưa sẽ mở rộng sang Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn.

Dự báo, đợt mưa lớn diện rộng sẽ kéo dài đến hết ngày 16/7. Từ 17/7, mưa vẫn còn nhưng cường độ giảm dần.

Do đồng bằng Bắc Bộ được xác định là vùng tâm mưa, các thành phố như Hà Nội có thể xảy ra ngập úng trong các ngày 14-16/7. Mưa nên từ hôm nay đến hết ngày 17/7, nền nhiệt ngày ở Hà Nội giảm còn 28-31 độ.

Những trận mưa lớn khiến người dân Hà Nội gặp khó khăn khi sử dụng phương tiện giao thông. Ảnh: Ngọc Thành

Từ ngày 14 đến 16/7, thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình và các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ các sông Cầu, Thương, Lục Nam, Mã, Cả và sông La ở dưới báo động 1.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ở Nam Bộ và Tây Nguyên, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, mưa vừa và mưa to diện rộng tiếp tục xảy ra trong 2-3 ngày tới, tập trung vào chiều tối. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là 27-29 độ, Nam Bộ 30-32 độ C.