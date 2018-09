Kho nhựa tái chế ở Hưng Yên chìm trong khói lửa

Biển khói bao trùm hơn 1.000 m2 kho tái chế nhựa phế liệu, khu công nghiệp phố Nối. Ảnh: CTV

Chiều 16/9, kho nhựa tái chế rộng hơn 1.000 m2 tại khu công nghiệp phố Nối, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo lúc 14h46, Công an tỉnh Hưng Yên đã điều toàn bộ phương tiện chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tới hiện trường phối hợp cùng công an huyện Văn Lâm dập lửa.

Do gió lớn, khói đen nghi ngút bốc cao cả trăm mét, bao trùm toàn bộ nhà kho khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn khi tiếp cận. Để đảm bảo an toàn, chính quyền đã sơ tán các hộ dân sống gần nhà máy đến nơi an toàn.

"Kho chứa hạt nhựa của một công ty Trung Quốc, không có công nhân. Đến 17h, lửa đã được khống chế, khói đã bớt. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người", ông Phạm Trần Hoạt, Chủ tịch huyện Yên Mỹ, cho biết.

Nhà chức trang điều tra nguyên nhân cháy và thống kê thiệt hại.