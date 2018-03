Hơn 2 tấn mỡ hôi thối tuồn vào Sài Gòn tiêu thụ

Số mỡ động vật hôi thối được bỏ trong hàng chục bao tải. Ảnh: Văn Trăm.

Tối 26/3, Công an Bình Phước và lực lượng chức năng huyện Chơn Thành kiểm tra ôtô tải do Trương Văn Ly (28 tuổi, quê Nghệ An) chạy trên quốc lộ 13, phát hiện nhiều bao tải chứa hơn 2,3 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối.

Tài xế Ly khai đã mua toàn bộ số mỡ trên tại các chợ ở huyện biên giới Lộc Ninh, giáp Campuchia, để mang về TP HCM tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý, đồng thời đưa toàn bộ số mỡ hôi thối đi tiêu hủy.

Văn Trăm